Con la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, scatta l'obbligo di riscatto per l'attaccante giallorosso Donyell Malen
Roma, un inizio niente... Malen: doppietta e MVP contro il Cagliari
Donyell Malen pronto a rimanere in giallorosso. Con la vittoria in Coppa Italia da parte dell'Inter e la conseguente sconfitta della Lazio, la Roma si è matematicamente assicurata la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Una buona notizia non solo per il percorso stagionale del club (ancora in corsa per la zona Champions League) ma anche in chiave calciomercato, con il trascinatore Malen pronto ad essere riscattato dalla Roma di Giampiero Gasperini.
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La Roma riscatterà Donyell MalenSecondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, con la matematica certezza della qualificazione in Europa League, la Roma attiverà la clausola d'acquisto prevista per il riscatto di Malen. L'attaccante olandese è arrivato durante la sessione di calciomercato invernale dall'Aston Villa.
Sempre secondo la medesima fonte, la cifra per l'acquisto del classe'99 è fissata a 25 milioni di euro. Dunque, l'operazione Malen porterà un complessivo di 27 milioni di euro (25 per il riscatto + 2 milioni per il prestito) nelle casse dei Villains, con il club inglese che deterrà anche il 10% dalla futura rivendita del giocatore.
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Il miglior acquisto invernale nella storia della Serie AL'attaccante olandese è il miglior acquisto di gennaio nella storia del nostro campionato. Grazie alla doppietta siglata nella rocambolesca rimonta a Parma, l'ex Aston Villa ha raggiunto quota 13 gol in campionato superando il precedente record di Mario Balotelli (12 reti) come miglior acquisto invernale nella storia della Serie A per numero di gol segnati.
🚨💛❤️ AS Roma have officially activated €25m buy clause for Donyell Malen to join on permanent deal from Aston Villa.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026
It’s active since AS Roma reached European qualification. pic.twitter.com/Cveky4XLFf
Subito dopo le 12 reti di Balotelli nel 2013, seguono Maxi Lopez alla guida del Catania nel 2010 e Giampaolo Pazzini con la maglia dell'Inter nel 2011, entrambi a quota 11 gol.
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