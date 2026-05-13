La situazione in casa Roma resta delicata sul fronte rinnovi. I casi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono diventati centrali nella programmazione del club, che nelle prossime settimane dovrà decidere se proseguire con due dei giocatori più rappresentativi della rosa, oppure avviare una nuova fase tecnica ed economica, che passerà molto anche dalla qualificazione in Champions League, nella quale il club giallorosso è ancora in piena lotta con Juventus e Milan.

ROMA, ITALIA - 18 OTTOBRE: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala durante la gara di Serie A tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dybala, tra qualità assoluta e continui stop fisici

Come riporta Gianluca Di Marzio, peril tema principale resta lache più lo ha penalizzato anche nelle ultime stagioni giocate a Torino con la maglia della Juventus, con i vari infortuni che hanno sempre messo i bastoni tra le ruote alla sua infinità qualità. Anche a Roma, l'argentino ha confermato di essere il calciatore piùdella rosa: quando disponibile, il suo impatto in campo continua ad essere determinante. In stagione ha inciso con gol, assist e giocate decisive traed, risultando spesso l'uomo capace di cambiare il volto delle partite nei momenti più complicati.

Tuttavia, gli stop fisici hanno pesato enormemente sul suo rendimento complessivo. Problemi muscolare ricorrenti e soprattutto l'operazione al ginocchio dello scorso marzo che lo hanno tenuto fuori nel momento clou della stagione, riaprendo perciò i già noti dubbi sulla sua affidabilità nel lungo periodo. È perciò il motivo principale per cui la Roma starebbe ragionando su un eventuale rinnovo al ribasso sulle cifre dell'ingaggio e Dybala, seppur manifestando la volontà di rimanere, non avrebbe ancora dato l'ok ad un inizio concreto della trattativa. Lo stesso argentino ha ammesso pubblicamente di non conoscere ancora il proprio futuro, lasciando intendere che la permanenza non sia affatto scontata.

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Simile il discorso infortuni anche per. Il capitano giallorosso vive probabilmente la stagione personale piùdegli ultimi anni, dopo essere stato il punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra nelle annate precedenti, centrando anche lada protagonista nel 2021/2022. Il centrocampista sta infatti faticando a trovare continuità, alternando sprazzi positivi a lunghi periodi opachi. Gli infortuni hanno inciso sulla sua annata, convivendo con diversi, tra fastidi muscolari e uno stop che lo sta tenendo fuori tutt'ora nel momentodella Roma, in piena corsa Champions.La mancanza di continuità atletica ha limitato il suo contributo, condizionandone il rendimento. La società, pur continuando a considerarlo una figura importante nello, starebbe valutando la medesima proposta riservata a Dybala, con un rinnovo a cifre sensibilmente. Sul tavolo dunque, non c'è soltanto una questione tecnica. La Roma vuole capire se Dybala e Pellegrini possano ancora essere idel progetto futuro, oppure se il club debba aprire definitivamente un

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