Dybala decisivo in campo ma la tenuta fisica preoccupa, Pellegrini troppo discontinuo: la Roma valuta i rinnovi al ribasso
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La situazione in casa Roma resta delicata sul fronte rinnovi. I casi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono diventati centrali nella programmazione del club, che nelle prossime settimane dovrà decidere se proseguire con due dei giocatori più rappresentativi della rosa, oppure avviare una nuova fase tecnica ed economica, che passerà molto anche dalla qualificazione in Champions League, nella quale il club giallorosso è ancora in piena lotta con Juventus e Milan.
Dybala, tra qualità assoluta e continui stop fisiciCome riporta Gianluca Di Marzio, per Paulo Dybala il tema principale resta la continuità fisica che più lo ha penalizzato anche nelle ultime stagioni giocate a Torino con la maglia della Juventus, con i vari infortuni che hanno sempre messo i bastoni tra le ruote alla sua infinità qualità. Anche a Roma, l'argentino ha confermato di essere il calciatore più qualitativo della rosa: quando disponibile, il suo impatto in campo continua ad essere determinante. In stagione ha inciso con gol, assist e giocate decisive tra Serie A ed Europa League, risultando spesso l'uomo capace di cambiare il volto delle partite nei momenti più complicati.
Tuttavia, gli stop fisici hanno pesato enormemente sul suo rendimento complessivo. Problemi muscolare ricorrenti e soprattutto l'operazione al ginocchio dello scorso marzo che lo hanno tenuto fuori nel momento clou della stagione, riaprendo perciò i già noti dubbi sulla sua affidabilità nel lungo periodo. È perciò il motivo principale per cui la Roma starebbe ragionando su un eventuale rinnovo al ribasso sulle cifre dell'ingaggio e Dybala, seppur manifestando la volontà di rimanere, non avrebbe ancora dato l'ok ad un inizio concreto della trattativa. Lo stesso argentino ha ammesso pubblicamente di non conoscere ancora il proprio futuro, lasciando intendere che la permanenza non sia affatto scontata.
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Pellegrini fuori da più di un mese: seconda parte di stagione da incuboSimile il discorso infortuni anche per Pellegrini. Il capitano giallorosso vive probabilmente la stagione personale più difficile degli ultimi anni, dopo essere stato il punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra nelle annate precedenti, centrando anche la Conference League da protagonista nel 2021/2022. Il centrocampista sta infatti faticando a trovare continuità, alternando sprazzi positivi a lunghi periodi opachi. Gli infortuni hanno inciso sulla sua annata, convivendo con diversi problemi fisici, tra fastidi muscolari e uno stop che lo sta tenendo fuori tutt'ora nel momento decisivo della Roma, in piena corsa Champions.
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