Le voci dalla Spagna, le presunte minacce del Barcellona all'Inter e la standing ovation di San Siro: il punto sulla situazione Bastoni

Samuele Dello Monaco 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 12:22)

Nessun allarme rosso in casa Inter, o almeno non per i motivi rimbalzati nelle ultime ore. Le recenti indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola su un presunto pressing del Barcellona per Alessandro Bastoni si scontrano con una realtà dei fatti ben diversa. A fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Romano, che ha allontanato le voci su fantomatiche "minacce" da parte della dirigenza blaugrana per forzare un abbassamento del prezzo del difensore.

Le parole di Fabrizio Romano — "Mettiamo un po' di ordine su Bastoni-Barcellona: ho letto di minacce del Barcellona all'Inter sui costi dell'operazione, se non si accettano queste cifre allora si cambia obiettivo. Il Barcellona non ha 'minacciato' nessuno, non siamo ad una fase di 'offriamo questo, datecelo per questa cifra' e non è vero che l'Inter ha riso in faccia al Barcellona su offerte da 45-50 mln. Da quello che mi risulta, non è partita alcuna trattativa e non partirà nei prossimi giorni".

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"La questione verrà affrontata un po' più avanti, non credo che ce la porteremo ad agosto ma non si risolverà a metà aprile. Ci vuole pazienza, il Barcellona vuole Bastoni e non c'è dubbio, che sta parlando con gli agenti non c'è dubbio e ve lo diciamo da mesi ma da qui a prendere Bastoni c'è un discorso da fare con l'Inter che dipende dai costi dell'operazione, dalle possibilità del Barcellona e dagli accordi economici. C'è una montagna da scalare prima di chiudere l'operazione".

Il giornalista ha poi concluso: "Non pensate che sia un'operazione che si chiuderà adesso. Il Barça è impegnato in Champions e si gioca la Liga, l'Inter si gioca lo scudetto, Bastoni è completamente concentrato su questo, poi gli agenti fanno il loro lavoro e parlano col Barcellona ma non c'è un'offerta e non c'è una trattativa vera e propria. Ci sono stati contatti lato giocatore, punto e a capo".

Il momento di Bastoni e la cura Inter — A queste rassicurazioni sul fronte mercato fa eco il legame indissolubile tra il difensore e il mondo nerazzurro, ribadito in modo inequivocabile durante la recente sfida casalinga contro la Roma. Nel momento forse più delicato per il centrale azzurro, reduce da giorni di critiche e circondato da voci destabilizzanti, il popolo interista ha scelto chiaramente da che parte stare. Al 58' minuto, al momento della sua sostituzione, tutto San Siro si è alzato in piedi per tributargli una calorosa e commovente standing ovation. Un vero e proprio boato di affetto e solidarietà che Bastoni ha ricambiato con gli applausi, prima di stringersi in un lungo abbraccio con Chivu. Un segnale fortissimo che spazza via in un attimo le chiacchiere provenienti dalla Spagna: per i tifosi nerazzurri, Bastoni è intoccabile.