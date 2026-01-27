A fine novembre aveva firmato per il club inglese, ma ha deciso di andare via dopo due mesi per poi tornare in Francia dopo 8 anni

Jacopo del Monaco 27 gennaio - 10:53

Di recente, il calciatore francese originario di Guadalupa Jerome Roussillon ha firmato per l'Amiens, squadra che gioca nella Ligue 2. Fino a pochissimi giorni fa, tra l'altro, il classe 1993 ha militato nel Charlton, squadra della Championship, ovvero la seconda divisione inglese. Durante la sua esperienza in Inghilterra, però, non ha mai avuto modo di scendere in campo con la maglia degli Addicks.

Infatti, dopo soli due mesi, ha deciso di lasciare il club e sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare l'accoglienza dei tifosi inglesi e ha augurato ai suoi ormai ex compagni di squadra il meglio per futuro. Firmando per l'Amiens, l'ex calciatore di Wolfsburg ed Union Berlino ha fatto il suo ritorno in Francia dopo ben otto anni. La sua ultima esperienza, infatti, risale al periodo 2015-2018 con la maglia del Montpellier.

Roussillon all'Amiens: il comunicato ufficiale della squadra francese — Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Amiens ha annunciato l'arrivo del calciatore nato nel 1993, il quale è stato ingaggiato a parametro zero. Ecco quanto dichiarato nel comunicato: "L'Amiens SC ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Jérôme Roussillon. Il 33enne terzino sinistro della nazionale guadalupana rinforzerà la difesa dell'Amiens per il resto della stagione. Jérôme Roussillon si è formato in Francia, prima all'INF Clairefontaine, prima di entrare a far parte del settore giovanile dell'FC Sochaux-Montbéliard. Lì ha scoperto il mondo professionistico e ha giocato le sue prime partite in Ligue 1 all'età di 19 anni".

"Dopo un'importante esperienza al Montpellier HSC tra il 2015 e il 2018, dove si è affermato come titolare fisso in Ligue 1, ha compiuto un significativo passo avanti unendosi al VfL Wolfsburg in Bundesliga nell'estate del 2018. In Germania, ha giocato oltre 120 partite in tutte le competizioni e ha maturato esperienza nelle competizioni europee, in particolare in Europa League. Nel gennaio 2023, è passato all'Union Berlino, con cui ha disputato una stagione storica culminata nella qualificazione alla Champions League. Più recentemente, ha trascorso una breve esperienza in Inghilterra prima di scegliere di tornare in Francia", termina il comunicato stampa.