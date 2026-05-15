La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Rodrigo Zalazar sarà un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Dopo aver effettuato le visite mediche nei giorni precedenti, il centrocampista ormai ex Braga ha firmato il contratto che lo legherà ai Leones per i prossimi 5 anni. In questa stagione, il classe '99 è stata una delle rivelazioni della Primeira Liga con ben 23 reti in 43 partite.

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Sporting Lisbona, arriva Rodrigo Zalazar: contratto di 5 anni

Dalla prossima stagione losi assicurerà le prestazioni di Rodrigo Zalazar . Il centrocampista è infatti ufficialmente da oggi un nuovo giocatore biancoverde. Il club di Lisbona, dunque, batte il Benfica nella corsa per l'ormai ex calciatore del, al quale i Leones pagheranno 30 milioni per il cartellino. Il classe '99, dal suo canto, ha firmato un contratto di 5 anni e avrà una clausola rescissoria di 80 milioni di euro.

BRAGA, PORTOGALLO - 30 APRILE: Johan Manzambi dell'SC Freiburg viene sfidato da Rodrigo Zalazar dell'SC Braga durante la partita semifinale della prima tappa della UEFA Europa League 2025/26 tra l'SC Braga e lo Sport-Club Freiburg all'Estadio Municipal de Braga il 30 aprile 2026 a Braga, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Figlio dell'ex calciatore Jose Zalazar, Rodrigo ha mosso i primi passi in Spagna nelle giovanili di Albacete e Malaga. Nel 2019 si è trasferito all'Eintracht Francoforte che subito lo ha ceduto in prestito prima ai polacchi del Korona Kielce e poi al St.Pauli. La prima consacrazione arriva nel 2021 quando, con la maglia dello Schalke 04, si fa notare riportando i biancoblu in Bundesliga. Nel 2023 si trasferisce al Braga dove compie il definitivo salto di qualità, grazie alle 23 reti realizzate in questa stagione in 43 presenze.

ℹ️ A Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD informa sobre a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Rodrigo Zalazar.



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Di seguito il comunicato del club biancoverde: "Sporting SAD ha raggiunto un accordo con Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD (di seguito SC Braga SAD) per l'acquisizione definitiva dei diritti sportivi del giocatore Rodrigo Zalazar Martinez (di seguito il Giocatore), per un importo totale di € 30.000.000 (trenta milioni di euro). Si informa inoltre che tra Sporting SAD e il Giocatore è stato sottoscritto un contratto di lavoro sportivo valido per 5 stagioni sportive, ovvero fino al 30 giugno 2031".

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