Il Torino prepara una nuova rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Con Franco Israel destinato a lasciare il club, la dirigenza granata è già al lavoro per individuare il nuovo numero uno. In cima alla lista c’è Wladimiro Falcone, protagonista al Lecce e profilo molto apprezzato per affidabilità ed esperienza in Serie A. Il portiere, concentrato sulla salvezza dei salentini, ha però già aperto uno spiraglio sul futuro e potrebbe salutare in estate. Il Torino osserva con attenzione anche Lorenzo Montipò del Verona, altra soluzione concreta per la porta. Sullo sfondo resta la suggestione internazionale legata a Dominik Livakovic. Le valutazioni sono in corso e molto dipenderà dalle richieste del Lecce e dalle mosse degli altri club interessati.

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Falcone-Torino, contatti vivi: il Lecce apre alla cessione

Il Torino guarda già al futuro e prepara un cambiamento importante tra i pali. La certezza è una: Francoè destinato a lasciare il club al termine della stagione. Da qui parte la ricerca del nuovo portiere titolare, con diversi profili già sul tavolo della dirigenza granata. Il nome in cima alla lista è quello di Wladimiro. Il portiere del Lecce è considerato una garanzia in Serie A e ha attirato l’attenzione del club per continuità e rendimento. Falcone, intanto, resta concentrato sul presente. L’obiettivo è, ma il futuro appare sempre più lontano dal Salento.

SASSUOLO, ITALIA - 17 MAGGIO: Wladimiro Falcone dell'US Lecce festeggia dopo la vittoria della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e US Lecce al Mapei Stadium Città del Tricolore il 17 maggio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le sue recenti dichiarazioni hanno lasciato intendere la volontà di compiere un salto di livello. “Vorrei essere ricordato come il portiere delle quattro salvezze consecutive”, ha detto di recente. Dietro le quinte, però, il mercato si muove. Il Torino segue da tempo la sua situazione e ha già avviato contatti esplorativi. Anche la posizione contrattuale potrebbe favorire l’operazione, con una valutazione del Lecce in possibile revisione rispetto al passato. Non è però l’unica pista. Resta viva l’ipotesi Lorenzo Montipò, in uscita dal Verona e profilo molto apprezzato per affidabilità e conoscenza del campionato. Sullo sfondo resiste anche la candidatura di Dominik Livakovic, destinato a lasciare il Fenerbahce e seguito da diversi club europei. Il quadro è aperto, ma il Torino ha ormai imboccato la strada del cambiamento.

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