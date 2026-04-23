Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma in casa SS Lazio il nome di Mario Gila è già destinato a diventare uno dei grandi protagonisti della prossima sessione. Il difensore spagnolo è infatti al centro di diverse valutazioni contrattuali e di mercato. Con la società biancoceleste che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto. Una situazione che rischia di trasformare il suo futuro in un vero e proprio caso estivo.

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Gila è il sogno di tante, in un'estate che sarà fondamentale

Il centrale, arrivato dal Real Madrid, è cresciuto molto nelle ultime stagioni fino a diventare una pedina importante nello scacchiere difensivo, ma il suo contratto non è ancora stato adeguato e la distanza tra le parti resta evidente. Per questo motivo, senza un’intesa nelle prossime settimane, l’addio non è più uno scenario da escludere.

Proprio questo stallo ha acceso l’interesse di diversi club, anche di alto livello, pronti a inserirsi in caso di rottura definitiva. Ecco perché il suo nome viene già indicato come uno dei “tormentoni dell’estate”, con la Lazio che si ritrova in una posizione delicata: o accelerare sul rinnovo o rischiare di dover gestire una cessione importante.

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Il club biancoceleste, infatti, non vorrebbe perdere uno dei suoi difensori più affidabili, ma la situazione contrattuale impone una decisione rapida per evitare scenari peggiori, soprattutto in vista della prossima stagione. In attesa di sviluppi, il caso Gila si aggiunge alle priorità di mercato della Lazio. Un’estate che si preannuncia calda non solo sul campo, ma anche fuori, con il futuro del difensore spagnolo destinato a tenere banco ancora a lungo. Con anche l'estero che si tiene alla porta, le strade per il centrale spagnolo da scegliere saranno tantissime, grazie ad una vera e propria stagione da top.

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