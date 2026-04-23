Secondo l'amministratore delegato della Dea, certi errori condizionano troppo partite con una posta in gioco così elevata e non sono giustificabili.
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🧤 Scamacca— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 23, 2026
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Edoardo Motta was Lazio's shootout hero with four saves 🧱#AtalantaLazio #CoppaItaliaFrecciarosa pic.twitter.com/8SfeR4Ex3B
Atalanta-Lazio: la squadra di Sarri vola in finale tra rigori e polemicheSarà la formazione di Maurizio Sarri ad affrontare l'Inter di Chivu nella finale di Coppa Italia. Non bastano i tempi regolamentari e nemmeno i supplementari: è la lotteria dei rigori a decidere questa semifinale. Decisivo il giovane estremo difensore della Lazio, Edoardo Motta, che para quattro rigori su cinque e si regala una notte da sogno.
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Percassi furioso dopo il matchMa è anche una notte condita da polemiche nate da contestatissime decisione dell'arbitro, il signor Colombo. La prima, quella che maggiormente ha fatto infuriare l'Ad Luca Percassi, è quella dell'annullamento del gol di Ederson deciso dal Var. Dopo il check, il direttore di gara ravvisa un fallo di Kristovic sul portiere avversario e annulla una rete. I bergamaschi reclamano anche un rigore mancato per un tocco di mano di Gila.
Nel post partita Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset e ha commentato gli episodi e la partita in generale, arrabbiato e rammaricato da quanto accaduto. Secondo l'Ad della Dea, quello dell'arbitro sul gol di Ederson è “un evidente errore. Anzi di più di un semplice errore. Si è buttata via una qualificazione strameritata a causa di un episodio che ha condizionato pesantemente il risultato della gara”. Ritiene, inoltre, che fosse totalmente da rivedere anche la decisione su un tocco di mano di Gila e conseguente rigore non concesso: “Secondo me c’era rigore su Gila. Non si è capito cosa abbia visto”.
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Percassi ha concluso ricordando episodi passati che pesano ancora e dichiarando che tali errori, con i mezzi a disposizione oggi, non sono giustificabili. “Non si può ricondurre tutto ad un singolo episodio, ma non è la prima volta che ci capita. Con la Lazio abbiamo una ferita aperta dal 2019 e oggi di fronte ad un’altra partita importante ci vediamo penalizzati in maniera incredibile. In partite così importanti e con poste in palio così alte certi errori non sono giustificabili, non con i mezzi che ci sono oggi”.
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