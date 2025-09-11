Il centrocampista 33enne della Danimarca comincia la sua nuova avventura nel campionato tedesco

Filippo Montoli 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 09:39)

Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il centrocampista danese di 33 anni, svincolatosi questa estate dal Manchester United, firma con la squadra tedesca un contratto di due anni. Giocherà con i Wolfenfino al 2027, indossando la maglia numero 24. Ecco le prime parole di Eriksen in maglia Wolfsburg e del direttore sportivo del club, Sebastian Schindzielorz.

Christian Eriksen: "Non vedo l'ora di cominciare con il Wolfsburg" — Il centrocampista danese sta per dare il via a una nuova fase della sua carriera da calciatore. Dopo gli inizi con l'Ajax, Eriksen si trasferì in Inghilterra al Tottenham, dove passò sette stagioni. Nel gennaio del 2020 si trasferì all'Inter, che fu costretto a lasciare l'anno successivo dopo l'arresto cardiaco che lo colpì durante gli Europei del 2020 (giocati nel 2021). Da svincolato tornò in Inghilterra, prima con il Brentford e poi con il Manchester United. Dopo tre anni con i Red Devils, il danese si trasferisce in Germania al Wolfsburg a parametro zero.

Eriksen non nasconde l'emozione di questo suo passo: "Per me il Wolfsburg è la prima tappa in Bundesliga e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza. Ho capito subito che l'allenatore, Paul Simonis, avesse un'idea chiara per la squadra e per me. Inoltre, il fatto che in rosa ci siano diversi danesi che conosco rende il tutto ancora più intrigante".

Il Ds Schindzielorz su Eriksen: "È il completamento perfetto della rosa" — Anche il Direttore sportivo del Wolfsburg è soddisfatto dell'esito positivo della trattativa: "Con Christian Eriksen abbiamo un giocatore che ha visto e vissuto tanto ai massimi livelli. La sua enorme esperienza, la sua classe e personalità daranno impulsi preziosi, soprattutto ai giovani. Questa estate abbiamo deciso di puntare su tanti ragazzi giovani di talento. Eriksen, insieme al nostro esperto capitano Arnold, rappresenta il completamento perfetto della squadra".