Manchester United, Eriksen dice addio: il commovente messaggio del danese

L'ex Inter è ora libero di trovarsi una nuova squadra

Federico Grimaldi 30 maggio - 12:12

Christian Eriksen e il Manchester United si separano ufficialmente. Il centrocampista danese non rinnoverà il contratto in scadenza, chiudendo così la sua avventura a Old Trafford dopo tre stagioni complesse ma ricche di significato. Con un messaggio carico di gratitudine, Eriksen ha salutato tifosi, compagni e staff, ricordando i momenti vissuti con la maglia dei Red Devils e definendoli “ricordi incredibili” che porterà con sé per sempre.

🚨📸 | Christian Eriksen says goodbye via Instagram! 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/zUrpsgcdY7

Manchester United, Eriksen: "Ricorderò per sempre questi anni" — Christian Eriksen saluta il Manchester United con eleganza e riconoscenza. Dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi, il centrocampista danese non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà ufficialmente i Red Devils. Un addio che chiude un capitolo importante della sua carriera, iniziato dopo la straordinaria rimonta personale seguita al drammatico malore agli Europei del 2021. Ex Tottenham, Inter e Ajax, Eriksen ha voluto congedarsi con un messaggio sentito rivolto a tutto l’ambiente di Old Trafford:

“Un enorme grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto negli ultimi 3 anni come giocatore del Manchester United. Grazie anche a tutte le persone gentili e laboriose del club, che hanno fatto sentire me e la mia famiglia così benvenuti fin dal primo giorno. E un grazie ai miei compagni di squadra, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e il campo insieme. Sono stati momenti incredibili e ho creato dei ricordi incredibili che conserverò per sempre.” Parole che confermano lo stile e la statura di un calciatore che, anche nelle difficoltà, ha sempre dimostrato professionalità e umanità.