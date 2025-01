Da Eriksen a Reguilón, i doppi ex del derby di Londra tra Tottenham e Brentford

Londra è una città con una grandiosa e gloriosa tradizione calcistica: per certi versi potremmo definirla perfino una patria del calcio. Non solo per una questione di carattere storico, ma anche per l'incredibile concentrazione di squadre - peraltro, competitive - e campioni che animano e dividono la città. Tante di queste contribuiscono a rendere frizzante la Premier League , ma molte altre militano nelle serie minori. Focalizzando la nostra attenzione sui team di massima categoria, distinguiamo, ad esempio: Chelsea, Arsenal , Fulham, Tottenham, Brentford, West Ham e Crystal Palace.

Domenica alle 15.00 proprio due di queste squadre scenderanno in campo una di fronte l'altra, in occasione di uno dei - tanti - derby di Londra. Parliamo di Brentford e Tottenham : le due squadre attraversano due momenti profondamente diversi, le Bees hanno ottenuto 7 punti nelle ultime 5 partite ed occupano l'undicesima posizione nel campionato inglese. Dunque, in linea di principio, stanno conducendo un campionato dignitoso e coerente con le aspettative. Stessa cosa non si può dire per gli Spurs che, come il Manchester United, si sta rendendo protagonista di una stagione disastrosa. Sono soltanto 24 i punti conquistati in 23 partite e le vittorie ottenute sono sette. Tanti i gol fatti, ma altrettanti quelli subiti per la squadra di Postecoglou.Nel corso degli anni, diversi giocatori hanno avuto l'opportunità di vestire sia la maglia del Brentford che quella del Tottenham: di seguito, in occasione del match, vi proponiamo alcuni doppi ex che hanno contribuito alla tradizione della capitale inglese.

I doppi ex di Tottenham e Brentford

Sergio Reguilón — Versatile terzino sinistro, lo spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, club della sua città natale. Tra quelli proposti è l'unico doppio ex che scenderà in campo contro il Brentford: o meglio, l'unico che potrebbe giocare la partita, dato che nelle gerarchie di Postecoglou non riveste una posizione apicale. Quest'anno in Premier League ha disputato soltanto tre partite, e in nessuna di queste è partito titolare. Al momento sta vivendo la sua seconda esperienza con la maglia del Tottenham, dato che l'ha già indossata tra il 2020 ed il 2022, giocando 52 match e realizzando 2 gol.

Al Brentford Reguilón ci ha giocato la stagione scorsa, più precisamente metà stagione. Il terzino ha infatti cominciato la stagione con il Manchester United, per poi essere ceduto nel mercato di riparazione al Brentford. Con la squadra di Londra ha giocato da titolare gran parte di quella metà stagione, collezionando 16 presenze e confezionando anche 4 assist. Al termine di questo giro è tornato alla base, agli Spurs, che lo avevano girato in prestito pochi anni prima. Quest'anno, però, come avrete letto, non sta trovando parecchio spazio. Reguilón, oggi, ha un contratto in scadenza in estate, e molto probabilmente verranno effettuate serie valutazioni circa il suo futuro e la sua permanenza in maglia Tottenham.

John Bostock — John Bostock è un granitico centrocampista inglesi, di origini trinidadiane. Il suo curriculum vitae parla da solo: è un calciatore giramondo, che ha giocato in diverse squadre in Inghilterra, dalle categorie più basse a quella più alta, proprio con la maglia del Tottenham. Bostock ha giocato in Inghilterra, in Francia, in Turchia, perfino in Canada. Le sue parentesi con le squadre di Londra a cui stiamo dedicando questo approfondimento sono nel primo decennio del nuovo millennio: agli Spurs ha giocato nella stagione 2008/2009, e dopo aver vestito le maglie di Brentford e Hull City, è ritornato tra le fila del Tottenham, anche se soltanto per poco.

Adesso, il centrocampista gioca al Solihull Moors Football Club, club nato solo nel 2007 dalla fusione del Moor Green e del Solihull Borough. Squadra che milita, peraltro, nella National League, lega calcistica semi-professionistica posta ai vertici del cosiddetto sistema "non-league" (cioè al di sotto della Football League).

Alex Pritchard — Attualmente in forza al Sivasspor, in Turchia, Alex Pritchard ha legato i suoi primi anni di carriera a Londra e in generale all'Inghilterra. È cresciuto nelle giovanili del Tottenham, ma non ha trovato la giusta continuità ma, tra un prestito e un altro, è riuscito comunque a conquistare la fiducia degli allenatori delle nazionali Under, giocando prima per l'Under-20 e poi l'Under-21. Purtroppo, però, non è mai arrivata una telefonata da parte della rappresentativa maggiore. Al Brentford Pritchard c'è arrivato proprio in prestito dagli Spurs, nel 2014: in maglia Bees ha giocato soltanto una stagione, ma ha giocato ben 45 partite. Le altre squadre in cui è riuscito a esprimere al meglio il suo potenziale, in Inghilterra, sono il Norwich, l'Huddersfield Town ed il Sunderland - con cui ha collezionato ben 99 presenze.

Christian Eriksen — Arriviamo ad uno dei giocatori maggiormente rappresentativi del calcio degli ultimi anni, di quello danese e soprattutto del Tottenham: Christian Eriksen. Il centrocampista è considerato uno dei più completi dell'epoca moderna, anche se al momento milita in un Manchester United alle prese con la sua crisi perpetua. In Premier League l'ex Inter ha raccolto 12 presenze, mentre in Europa 6, in cui ha - tra l'altro - segnato anche 2 gol. Le statistiche gli sorridono anche in Carabao Cup, in cui ha realizzato 2 gol in 2 match disputati. Eriksen è cresciuto calcisticamente nell'Ajax, ma il suo nome è legato prevalentemente al Tottenham, in cui ha giocato dal 2013 al 2020.

Londra l'ha lasciata per accasarsi all'Inter, in cui ha vissuto una parentesi controversa. Terminata l'esperienza in Italia, è passato al Brentford ma il suo contributo non è stato particolarmente tangibile: il centrocampista danese, in quel periodo, era ancora alle prese con un ritorno in forma vero e proprio, dato quanto accaduto nell'Europeo del 2021. Dal 2022 veste la maglia del Manchester United, in cui è uno dei fari all'interno della formazione. Senza di lui nella zona nevralgica del campo, i Red Devils sembrano quasi navigare a vista, nonostante la presenza della bandiera Bruno Fernandes.

Peter Crouch — Peter Crouch non è tecnicamente un doppio ex della partita, almeno se ci riferiamo esclusivamente alle presenze con la prima squadra. L'attaccante, che vanta il curioso record di esser stato il centravanti più alto ad aver giocato con la maglia dell'Inghilterra, ha vestito la maglia del Brentford soltanto a livello giovanile. Però, sempre all'interno del suo percorso di formazione calcistica, ha indossato anche la divisa del Tottenham. Con gli Spurs, però, Crouch ha avuto la possibilità di giocarci anche tra i "grandi". Viene acquistato nel 2009 per 11 milioni di euro, e nelle stagioni trascorse spicca la sua tripletta allo Young Boys nei preliminari di Champions League 2010/2011, ed il gol realizzato contro il Milan negli ottavi di finale della stessa edizione, che ha di fatto regalato alla squadra il passaggio ai quarti di finale del torneo.

Gli inglesi quell'anno sono stati fermati soltanto ai quarti di finale dal Real Madrid, che s'è inchinato dinanzi al Barcellona che, di lì a pochi mesi, s'è laureato campione contro il Manchester United. Crouch terminerà la sua esperienza al Tottenham con 12 gol segnati in 72 partite, e proseguirà la sua carriera con lo Stoke City, di cui diventerà una bandiera.