UFFICIALE – Darwin Núñez all’Al-Hilal: niente Serie A per l’attaccante

Durante questa sessione di calciomercato, il centravanti era un obiettivo del Napoli ed è stato proposto al Milan ma, alla fine, ha scelto l'Arabia

Jacopo del Monaco 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 09:51)

Dopo aver ricevuto un no da parte di Victor Osimhen, l'Al-Hilal ha cambiato obiettivo e ha acquistato Darwin Núñez dal Liverpool. In questi mesi, il Napoli ha provato a prendere l'attaccante uruguaiano, che è stato proposto anche al Milan. Secondo quanto detto da Fabrizio Romano, però, i rossoneri non l'hanno mai preso in considerazione a causa degli elevati costi dell'operazione.

La carriera di Núñez Classe 1999, Núñez gioca come centravanti ma anche come ala su entrambe le fasce. Per questo sua duttilità, in patria lo paragonano ad Edinson Cavani. Tra i suoi punti di forza ci sono: forza fisica, tecnica individuale e finalizzazione. Dal 2012 al 2017, l'uruguaiano ha giocato in tre settori giovanili: La Luz, San Miguel e Peñarol. Grazie a quest'ultima squadra ha fatto il suo esordio tra i professionisti otto anni fa e, in due stagioni in giallonero, ha vinto altrettanti campionati nazionali. Nella stagione 2019/2020 approda in Europa grazie all'Almeria e mette a segno 16 reti in Segunda División.

Dopo l'esperienza spagnola, l'uruguaiano passa al Benfica. Il 22 ottobre 2020, con le Ágiuas, ha segnato la sua prima tripletta in Europa League contro il Lech Poznan. La stagione successiva vince il titolo di capocannoniere della Liga portoghese grazie ai suoi 26 gol. Nell'estate 2022 passa al Liverpool per 100 milioni di euro bonus compresi ed esordisce vincendo il Community Shield contro il Manchester City. In tre stagioni inglesi, ha segnato 40 gol in 143 presenze e, oltre al trofeo sopra citato, ha vinto la Carabao Cup 23/24 e l'ultima Premier League. Lo scorso anno, la CONMEBOL ha squalificato Núñez per 5 giornate a causa di una rissa durante la partita tra Uruguay e Colombia: l'attaccante ha sferrato calci, pugni e schiaffi ai tifosi avversari.

Núñez all'Al-Hilal: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Liverpool ha annunciato la cessione di Núñez. L'Al-Hilal ha speso 53 milioni di euro più bonus, mentre l'attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai sauditi fino al 2028.

"Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento permanente all'Al-Hilal. Nunez lascia Anfield dopo 143 presenze e 40 gol. L'attaccante è arrivato al club dal Benfica nell'estate del 2022 e ha segnato al suo debutto ufficiale vincendo il Community Shield contro il Manchester City. Tutti i membri del club ringraziano Darwin per il suo contributo e augurano a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro".