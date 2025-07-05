Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Burnley. Il difensore inglese, 35 anni, ha firmato un contratto biennale con il club neopromosso in Premier League, dove ritroverà in panchina l’ex compagno di squadra Scott Parker. Un colpo di grande esperienza per i Clarets, che si assicurano uno dei terzini più titolati della storia recente del calcio inglese, pronto a mettere a disposizione leadership, qualità e mentalità vincente in vista della stagione 2025/26.

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We are delighted to confirm the signing of England international Kyle Walker. The experienced defender has put pen to paper on a two-year deal ✍️ — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2025

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Walker riparte dal Burnley: esperienza, leadership e un nuovo capitolo in Premier

Dopo una carriera costellata di successi e trofei con il Manchester City, Kyle Walker riparte dal Burnley. Pronto per una nuova affascinante sfida. Il terzino destro inglese, 35 anni, ha scelto di unirsi al progetto di Scott Parker, suo ex compagno ai tempi del Tottenham e dell’Inghilterra, firmando un contratto biennale con i Clarets. Reduce da una stagione in prestito al Milan e fresco di un Europeo in cui è stato inserito nella Squadra del Torneo, Walker porta con sé oltre 400 presenze in Premier League, sei titoli nazionali, due FA Cup e una Champions League. L’obiettivo è chiaro: contribuire con la sua enorme esperienza al consolidamento del Burnley nella massima serie, in vista anche di un'ultima corsa verso il Mondiale 2026.

Kyle Walker, Inghilterra (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il comunicato del club e le prime parole dell'ex Milan

"Il Burnley Football Club è lieto di confermare l'ingaggio del nazionale inglese Kyle Walker. Walker, 35 anni, ha firmato un contratto biennale con il Turf Moor. E si unirà al suo ex compagno di squadra negli Spurs e in Inghilterra. Il tecnico dei Clarets Scott Parker, in vista della stagione 2025/26 di Premier League. Con 410 presenze nella massima serie inglese, Walker, ampiamente considerato uno dei migliori difensori nella storia della Premier League. Ha avuto una carriera costellata di trofei durante il suo periodo come giocatore del Manchester City.

Vincendo sei titoli di Premier League, due FA Cup e una Champions League, oltre ad essere stato nominato nella Squadra dell'Anno della Premier League in non meno di quattro occasioni. Ha collezionato 96 presenze con la nazionale inglese ed è stato inserito nella Squadra del Torneo dei Campionati Europei UEFA del 2024. Ora, con la Coppa del Mondo all'orizzonte la prossima estate, Walker è determinato a scendere in campo con la maglia dei Clarets. Sotto la guida di un allenatore che - ammette - ha avuto un ruolo fondamentale nel suo trasferimento a Turf Moor".

Kyle Walker, ex giocatore del Manchester City (GettyImages)

Le prime parole di Walker come nuovo giocatore del Burnley: "Sono felice di essere qui. Quando ho parlato con Scott e ho sentito i suoi piani per la prossima stagione, ho colto al volo l'occasione. Ha fatto un lavoro straordinario qui, riportando il Club in Premier League con un bottino di 100 punti. E ora guardiamo avanti, insieme, per tornare nel campionato più importante del mondo. Il Burnley ha disputato una stagione fantastica la scorsa stagione. Basata su un record difensivo incredibile. E non vedo l'ora di entrare e mettere la mia esperienza e la mia qualità a disposizione di quella che sembra una squadra entusiasmante".