Jacopo del Monaco 27 febbraio - 10:10

Di recente, Kurt Zouma ha cominciato la sua nuova avventura calcistica visto che ha firmato per l'Al-Wasl. La squadra appena menzionata viene dagli Emitari Arabi Uniti e ha ingaggiato l'ex Chelsea per rinforzare il proprio reparto difensivo. Tra l'altro, per la chiusura della trattativa, ha avuto un ruolo importante anche Eric Abidal, direttore sportivo della squadra del Medio Oriente. Diventando un giocatore dei Ghepardi, il 31enne nato a Lione ha lasciato dopo soli sei mesi il Cluj, squadra che milita nella massima divisione rumena.

Nuova avventura per Zouma: ha firmato per gli emiratini dell'Al-Wasl — Zouma ricopre il ruolo di difensore centrale e, quando ha iniziato la sua carriera calcistica al Saint-Etienne, spesso veniva accostato all'ex Parma e Juventus Lilian Thuram. Ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel mese di agosto del 2011 in occasione di una partita di Coupe de la Ligue contro il Bordeaux. Coi biancoverdi ha vinto la Coppa di Francia nel 2013. Tra l'altro, durante la stagione 13/14, Zouma viene squalificato per ben 10 partite a livello nazionale per un duro tackle ai danni di un avversario. Nel 2014 il Chelsea lo acquista per 14.6 milioni di euro. Coi Blues ha vinto due Premier League (2015 e 2017) ed in seguito Champions League e Supercoppa UEFA, entrambe nel 2021.

Durante gli anni in Inghilterra gioca anche in prestito prima allo Stoke City e poi all'Everton. Nel 2021 Zouma diventa un giocatore del West Ham, con cui vince la Conference League due anni più tardi battendo la Fiorentina in finale. La scorsa stagione gli Hammers lo cedono in prestito all'Al-Orobah, club che milita nella Saudi Pro League. Terminata quest'esperienza, torna a Londra per poi rescindere il contratto col West Ham. A settembre dello scorso anno firma per i rumeni del Cluj ma, a causa della sua non ottima condizione fisica, gioca soltanto quattro match in totale tra campionato e coppa e si accorda con la società per la rescissione contrattuale.