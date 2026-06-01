Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo di Inigo Perez sulla panchina della prima squadra. Il tecnico navarrese raccoglie l'eredità di Marcelino e inaugura un nuovo ciclo alla guida del Submarino Amarillo dopo una delle stagioni più importanti della sua giovane carriera. La società spagnola ha deciso di affidarsi a uno degli allenatori emergenti più apprezzati del panorama iberico, reduce da un percorso molto positivo con il Rayo Vallecano. A 38 anni, Inigo Perez compie così il salto più importante della propria carriera da allenatore. Il Villarreal ha scelto di puntare su un profilo giovane, moderno e molto apprezzato per le idee proposte nelle ultime stagioni. Il tecnico firmerà un contratto fino al 2029 e verrà presentato ufficialmente nelle prossime ore allo Stadio de la Cerámica.

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LIPSIA, GERMANIA - 26 MAGGIO: Inigo Perez, allenatore del Rayo Vallecano, osserva la seduta di allenamento della squadra in vista della finale di UEFA Conference League 2026 contro il Crystal Palace, alla Football Arena Leipzig, il 26 maggio 2026 a Lipsia, Germania.

(Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dal Rayo Vallecano alla Champions League

La decisione del club arriva dopo la separazione da Marcelino, che lascia la panchina nonostante le due qualificazioni consecutive alla Champions League conquistate durante la sua seconda esperienza alla guida del Villarreal. Un risultato storico che però non è bastato per proseguire insieme. La crescita di Inigo Perez negli ultimi anni è stata costante. Dopo l'esperienza come collaboratore di, il tecnico spagnolo ha costruito una propria identità calcistica riuscendo a ottenere risultati molto importanti alla guida del Rayo Vallecano. Proprio il lavoro svolto a Vallecas ha convinto la dirigenza del Villarreal a puntare con decisione su di lui.

Nel corso della sua avventura al Rayo, Perez è riuscito a valorizzare numerosi giovani giocatori e a costruire una squadra riconoscibile dal punto di vista del gioco. Tra i risultati più significativi spicca il percorso europeo culminato con la finale di Conference League, traguardo che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la sua reputazione nel calcio spagnolo. Le sue idee offensive, la personalità mostrata in panchina e la capacità di lavorare con gruppi giovani rappresentano alcune delle caratteristiche che hanno maggiormente convinto il Villarreal. La sensazione è che il club abbia scelto non soltanto un allenatore, ma un profilo su cui costruire un progetto a lungo termine.

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Un nuovo ciclo dopo Marcelino

L'addio di Marcelino aveva inevitabilmente aperto numerosi interrogativi sul futuro del Villarreal. L'allenatore asturiano era riuscito a riportare stabilità e risultati, conquistando due qualificazioni consecutive alla Champions League e rilanciando il club ai vertici del calcio spagnolo. La scelta di Inigo Perez rappresenta però una chiara dichiarazione d'intenti da parte della società. Il Villarreal ha deciso di guardare avanti puntando su uno dei tecnici più promettenti della nuova generazione spagnola, con l'obiettivo di continuare a crescere sia in Liga sia in Europa.

Per Perez si tratta della sfida più importante della carriera. Dopo aver stupito con il Rayo Vallecano, il tecnico avrà ora il compito di guidare una squadra che tornerà a confrontarsi con la Champions League e che vuole continuare a essere protagonista sia in Spagna sia sul palcoscenico europeo.

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