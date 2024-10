Big Bass Halloween 2: il pescatore torna in versione horror

Il celebre pescatore è tornato in grande stile nella slot Big Bass Halloween 2 di Pragmatic Play, questa volta armato di motosega e pronto a portare un’atmosfera da brivido. Con un restyling completo in tema Halloween, questa slot ti farà...

Il celebre pescatore è tornato in grande stile nella slot Big Bass Halloween 2 di Pragmatic Play, questa volta armato di motosega e pronto a portare un’atmosfera da brivido. Con un restyling completo in tema Halloween, questa slot ti farà immergere in un mondo oscuro e spaventoso. Puoi iniziare a girare i rulli su tutti i dispositivi, con puntate a partire da soli 0,20€ per giro.

La vera magia di questa slot a tema horror si trova nella funzione Giri Gratuiti, che puoi attivare grazie a funzioni speciali che compaiono casualmente durante il gioco base. Quando attivi questa modalità, parti con fino a 20 giri gratuiti e la possibilità di sbloccare fino a 5 modificatori unici. Questi modificatori possono regalarti giri extra, iniziare direttamente dal livello 2, offrire più funzioni speciali, aggiungere simboli Fisherman Wild e incrementare i simboli Dead Fish Money, aumentando così le tue possibilità di vincita.

La slot è strutturata su 4 livelli e, avanzando, puoi accumulare fino a 58 giri gratuiti con un moltiplicatore Dead Fish Money che arriva fino a 10x. Grazie a un RTP del 96,71% e vincite massime che possono raggiungere 5.000 volte la tua puntata totale, questo gioco di slot promette emozioni forti e premi spaventosi!

Il ritorno spettrale del pescatore —

Big Bass Halloween 2 è la diciannovesima slot della popolare serie di Pragmatic Play, rilasciata il 21 ottobre 2024, giusto in tempo per Halloween. Questa volta, il temibile pescatore torna con una motosega in mano, pronto a farti vivere un’esperienza da brivido con un’atmosfera horror. Il gioco ti porta sott’acqua, dove l’ambiente è avvolto da un bagliore giallastro, tra pesci e vegetazione, mentre sopra la superficie l’acqua è tinta di rosso, suggerendo un richiamo al sangue. La colonna sonora inquietante e misteriosa crea la perfetta cornice per questo tema spaventoso.

Sui rulli trovi simboli a basso valore come A, K, Q, J e 10, tutti decorati con cuciture che ricordano il tema horror. I simboli di maggior valore, invece, includono pesci morti, scatole di esche, ragni, motoseghe e monster truck, tutti rielaborati con un tocco spettrale. Tra questi, il monster truck è il simbolo più generoso, pagando fino a 200 volte la tua puntata totale se ne ottieni 5 su una linea di pagamento.

Durante i giri gratuiti, fai attenzione al simbolo Wild del pescatore, che appare come uno zombie con un pesce in una mano e un coltello nell’altra. Questo simbolo sostituisce tutti gli altri simboli paganti e viene raccolto nel corso del gioco. Un altro simbolo cruciale è lo Scatter, rappresentato da un pesce agganciato, che attiva la modalità giri gratuiti quando ne compaiono almeno tre.

Grazie alla tecnologia HTML5, questo gioco è compatibile con tutti i dispositivi, inclusi smartphone e tablet, sia iOS che Android. Se giochi da un dispositivo mobile, il gioco sfrutta una modalità Ritratto che ottimizza l’uso dello schermo, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente anche su dispositivi portatili.

Una panoramica di Big Bass Halloween 2: —

Big Bass Halloween 2, il diciannovesimo capitolo della celebre serie Big Bass di Pragmatic Play, porta in scena un'ambientazione da brivido senza cambiare troppo rispetto ai suoi predecessori. La vera novità sta nel makeover horror, che dona alla slot un'atmosfera spettrale perfetta per distinguersi dagli altri titoli della serie.

Il punto centrale del gioco è la modalità Giri Gratuiti, dove fino a 5 modificatori possono aumentare significativamente le possibilità di vincita. Tra i modificatori più utili ci sono "Più Wild del Pescatore" e "Partenza dal Livello 2", che possono davvero fare la differenza nelle tue sessioni di gioco. Le funzioni attivate casualmente sono un po' imprevedibili, ma la funzione Bazooka, in particolare, è quella che offre maggiori ricompense.

Per massimizzare le vincite, l'obiettivo è ottenere quanti più simboli Wild del Pescatore possibile, in modo da riattivare la modalità e avanzare nei vari livelli. Questo ti permetterà non solo di ottenere giri gratuiti aggiuntivi, ma anche di applicare un moltiplicatore fino a 10x sui simboli Dead Fish Money raccolti, aumentando così i tuoi guadagni.

Con vincite massime pari a 5.000 volte la puntata e un RTP del 96,71%, questa slot è molto simile a Big Bass Splash in termini di meccaniche di gioco. Tuttavia, il primo Big Bass Halloween offre un RTP leggermente inferiore (96,04%) e vincite massime di 2.100 volte la puntata.