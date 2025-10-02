Novità in casa Bet365: ecco la nuova promozione Sostituto+

Facciamo un esempio pratico: in occasione della sfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain avevate giocato Fabian Ruiz marcatore. Lo spagnolo ha lasciato il campo al 72', senza andare a segno. Al suo posto è entrato Goncalo Ramos. Il portoghese ha poi trovato il gol vittoria nel finale, regalando i tre punti ai parigini e condannando alla sconfitta la squadra blaugrana. In questo caso, con la promozione Sostituto+ attiva, la scommessa sarebbe stata vincente anche dopo l'uscita dal campo di Fabian. Insomma, il modo ideale di migliorare le possibilità di vincita.