Bet365 lancia una nuova possibilità sul proprio sito: si tratta della promozione Sostituto+. Ecco come funziona la novità introdotta sul portale per i clienti selezionati e per i nuovi iscritti, con qualche esempio pratico per capirne al meglio le potenzialità.
La novità
Novità in casa Bet365: ecco la nuova promozione Sostituto+
Come funziona Sostituto+ su Bet365—
La promozione Sostituto+ consente agli appassionati di non preoccuparsi della possibilità che un giocatore possa venire sostituito anzitempo. Per i giocatori contrassegnati dall'icona Sostituto+, la scommessa proseguirà anche dopo l'uscita dal campo. I mercati su cui si applica questa novità sono quelli che riguardano le azioni del singolo calciatore, come primo o ultimo marcatore, segna in qualsiasi momento, ammonito, espulso e così via.
Facciamo un esempio pratico: in occasione della sfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain avevate giocato Fabian Ruiz marcatore. Lo spagnolo ha lasciato il campo al 72', senza andare a segno. Al suo posto è entrato Goncalo Ramos. Il portoghese ha poi trovato il gol vittoria nel finale, regalando i tre punti ai parigini e condannando alla sconfitta la squadra blaugrana. In questo caso, con la promozione Sostituto+ attiva, la scommessa sarebbe stata vincente anche dopo l'uscita dal campo di Fabian. Insomma, il modo ideale di migliorare le possibilità di vincita.
Oppure ancora: un calciatore che avete giocato "marcatore" si infortuna dopo pochi minuti. Grazie alla nuova funzione la scommessa resterà valida anche con il suo sostituto in campo. Sostituto+ si applica ai 90 minuti regolamentari, escludendo i tempi supplementari ma includendo i minuti di recupero sia del primo che del secondo tempo. Inoltre, sarà possibile inserire giocate di questo tipo anche nelle multiple, non solo sulle scommesse singole. Per gli appassionati si tratta quindi di un'occasione da non perdere, soprattutto considerando le cinque sostituzioni, che ormai cambiano quasi radicalmente le squadre da un momento all'altro della partita.
