I tifosi del Galatasaray contro Aktürkoğlu: maglia in fiamme in un video

Un gesto molto forte quello dei supporter turchi dopo il "tradimento" sportivo del giocatore con il video fa subito il giro dei social

Giorgio Abbratozzato 5 agosto - 16:53

Aktürkoğlu ex capitano del Galatasaray, è stato una delle icone del club degli ultimi anni ma la cessione al Benfica ha cambiato tutto. I 12 milioni incassati dal club non sono bastati per far affievolire l'amore che i tifosi provavano nei suoi confronti e la conseguente delusione.

Aktürkoğlu e la reazione dei tifosi del Galatasaray — L'ala sinistra turca è cresciuta nelle giovanili del Başakşehir ed è letteralmente esploso tra il 2020 e il 2024 con il club giallorosso. Aktürkoğlu ha segnato più di 40 goal negli anni con il Galatasaray e per questo è entrato di diritto nel cuore dei fan. Dei tifosi molto accaniti, ancora visibilmente frustrati dalla cessione, hanno deciso di dare fuoco alla maglia della sua nuova squadra. Un gesto sicuramente carico di significato che dimostra come l'amore nei suoi confronti si sia trasformato in altri sentimenti negativi in molto poco tempo.

Perfino il Segretario Generale del Fenerbahçe, Burak Kızılhan, ha condannato pubblicamente ciò che è successo: “Dove si è mai visto che la maglia di una squadra venga bruciata? Una provocazione insensata".

Il gesto simbolico e le conseguenze — I tifosi turchi hanno spesso un attaccamento molto forte al calcio e ai giocatori. Ciò che è stato fatto alla maglia di Aktürkoğlu è il simbolo di una ferita ancora aperta e che difficilmente verrà chiusa.

Uno degli ultimi ad andare via dal club con non poche polemiche è stato Hakim Ziyech, che ha definito il suo vecchio allenatore come il peggiore che lui abbia mai avuto. La reazione dei tifosi ovviamente non è arrivata in ritardo con social e piattaforme pubbliche invase dai commenti negativi dei sostenitori più accaniti.