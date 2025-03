Barcellona, Ter Stegen e la moglie Daniela divorziano: l’annuncio

Ter Stegen, che in questa stagione ha giocato solo 8 partite per poi fermarsi a causa di un grave infortunio al ginocchio, ha comunicato ai suoi followers su Instagram che il suo matrimonio con Daniela è giunto al termine. Ecco le parole del capitano del Barcellona: "Ciao a tutti, dopo un'attenta riflessione, Dani ed io abbiamo deciso di separare le nostre strade. Questa decisione non è stata facile, come potete immaginare, ma entrambi crediamo che sia il passo migliore per noi. Il nostro obiettivo comune è fare ciò che è meglio per i nostri figli, assicurando loro un ambiente amorevole e stabile. Continuiamo a lavorare insieme come genitori e a trattarci con rispetto e apprezzamento come abbiamo sempre fatto. In questo momento personale, vi chiediamo gentilmente di avere comprensione e di rispettare la nostra privacy, soprattutto quella dei nostri figli. Grazie. Con gratitudine, Marc".