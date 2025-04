Si prepari chi può. Alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro l' Inter , non si abbassa la bandiera bianca del Bayern Monaco . I bavaresi restano con le mani tra i capelli per i tanti (7) assenti già noti. In campo per la prima sfida stellare, alle 21 di martedì 8 all'Allianz, senza Neuer , Upamecano , Davies , Ito , Pavlovic , Coman , Musiala e un Harry Kane a mezzo servizio. Con ogni probabilità il gigante inglese lotterà contro Acerbi e il dolore alla caviglia. Un'emergenza che sposta gli equilibri a favore degli italiani. Assolutamente vietato però abbassare il livello della tensione, Parma insegna.

Quanti assenti in Bayern Monaco-Inter, ma Bastoni c'è

Quasi al completo l'Inter. Recuperato Alessandro Bastoni, che ha svolto un lavoro differenziato per smaltire l'affaticamento accusato al Tardini. Il difensore sedeva in panchina con una borsa del ghiaccio sul ginocchio, ma il vice di Inzaghi Farris aveva fatto subito rientrare l'allarme. Non recuperano Zielinski, Taremi e Dumfries. I primi due è come se non avessero mai iniziato la stagione. Il polacco ha deluso sotto il punto di vista delle prestazioni. L'iraniano è stata forse la grande delusione di questa stagione. Da lui ci si aspettavano gol e personalità, viste solo nelle amichevoli estive. E la condizione fisica non può essere un alibi, anzi. Dell'olandese parlano i numeri: 8 gol e 2 assist in 38 partite quest'anno. Se c'era un giocatore adatto a rompere la linea era proprio lui.