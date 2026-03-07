Il club del Padura è scosso dalle nuove accuse rivolte verso alcuni suoi tesserati di molestie sessuali perpetrate a danni di una giovane calciatrice. Il Consiglio Comunale chiede espressamente che venga tutelata la squadra.

Francesco Lovino Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 12:48)

È ufficialmente aperta un'inchiesta, nei Paesi Baschi, riguardante un presumibile molestamento con vittima una calciatrice minorenne. L'indagine, che vede coinvolti Consiglio Comunale e la società sportiva del Padura, è condotta dall'Ertzaintza, polizia competente del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Caso molestie nei Paesi Baschi: aperta l'inchiesta Il Padura si è già espresso a riguardo in modo molto schietto e che non lascia spazio a difficili interpretazioni. Non c'è alcuna responsabilità da parte dei propri tesserati a riguardo delle molestie di cui lamenta la calciatrice minorenne. Dopo aver raccolto le prime informazioni sull'accaduto, l'Ertzaintza ha proceduto ad inviare ogni possibile riferimento all'Ufficio del Procuratore Minorile. A quanto sembra, le molestie avrebbero avuto diversi ragazzi protagonisti, alcuni dei quali non ancora maggiorenni. Tutti sarebbero membri del club del Padura, con sede a Arrigorriaga.

Proprio il Comune, toccato dall'evento, ha deciso di entrare a gamba tesa facendo scudo alla squadra del paese. Nello specifico, vorrebbe si evitasse che un'onta di vergogna si abbatta sulla squadra, con presunti video che già circolerebbero in rete e creerebbero pregiudizi sugli indagati.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Prosperano le accuse verso il Padura — A riguardo dei video suddetti, nel pomeriggio i vertici del Padura e il Consiglio Comunale prenderanno decisioni dopo essersi confrontati. Intanto, però, si è aperta una campagna diffamante e fortemente ingiuriosa verso il club basco. In particolare, il gruppo femminista Urruma e l'associazione per la protezione dei minori Bidaure chiederebbero maggiore trasparenza e coerenza alla società posta sotto inchiesta.

Proprio il Padura avrebbe spesso rimarcato la sua lotta contro ogni forma di violenza sessista e che si trattasse di un club impegnato nel garantire sicurezza e rispetto per un tema così delicato.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.