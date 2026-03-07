derbyderbyderby curiosita Calciatrice molestata nei Paesi Baschi: l’Ertzaintza al lavoro per chiarire la dinamica

L'INDAGINE

Calciatrice molestata nei Paesi Baschi: l’Ertzaintza al lavoro per chiarire la dinamica

Calciatrice molestata nei Paesi Baschi: l’Ertzaintza al lavoro per chiarire la dinamica - immagine 1
Il club del Padura è scosso dalle nuove accuse rivolte verso alcuni suoi tesserati di molestie sessuali perpetrate a danni di una giovane calciatrice. Il Consiglio Comunale chiede espressamente che venga tutelata la squadra.
Francesco Lovino
Francesco Lovino Redattore 

È ufficialmente aperta un'inchiesta, nei Paesi Baschi, riguardante un presumibile molestamento con vittima una calciatrice minorenne. L'indagine, che vede coinvolti Consiglio Comunale e la società sportiva del Padura, è condotta dall'Ertzaintza, polizia competente del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici.

    • Caso molestie nei Paesi Baschi: aperta l'inchiesta

    Calciatrice molestata nei Paesi Baschi: l’Ertzaintza al lavoro per chiarire la dinamica- immagine 2
    REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 02 OTTOBRE: L'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Salernitana allo Stadio Mapei - Città del Tricolore il 02 ottobre 2022 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)
    —  

    Il Padura si è già espresso a riguardo in modo molto schietto e che non lascia spazio a difficili interpretazioni. Non c'è alcuna responsabilità da parte dei propri tesserati a riguardo delle molestie di cui lamenta la calciatrice minorenne. Dopo aver raccolto le prime informazioni sull'accaduto, l'Ertzaintza ha proceduto ad inviare ogni possibile riferimento all'Ufficio del Procuratore Minorile. A quanto sembra, le molestie avrebbero avuto diversi ragazzi protagonisti, alcuni dei quali non ancora maggiorenni. Tutti sarebbero membri del club del Padura, con sede a Arrigorriaga.

    Proprio il Comune, toccato dall'evento, ha deciso di entrare a gamba tesa facendo scudo alla squadra del paese. Nello specifico, vorrebbe si evitasse che un'onta di vergogna si abbatta sulla squadra, con presunti video che già circolerebbero in rete e creerebbero pregiudizi sugli indagati.

    Prosperano le accuse verso il Padura

    —  

    A riguardo dei video suddetti, nel pomeriggio i vertici del Padura e il Consiglio Comunale prenderanno decisioni dopo essersi confrontati. Intanto, però, si è aperta una campagna diffamante e fortemente ingiuriosa verso il club basco. In particolare, il gruppo femminista Urruma e l'associazione per la protezione dei minori Bidaure chiederebbero maggiore trasparenza e coerenza alla società posta sotto inchiesta.

    Proprio il Padura avrebbe spesso rimarcato la sua lotta contro ogni forma di violenza sessista e che si trattasse di un club impegnato nel garantire sicurezza e rispetto per un tema così delicato.

