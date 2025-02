Dal calcio all’automobilismo: Aguero correrà in Formula E

Sergio "Kun" Agüero sarà uno degli undici personaggi famosi selezionati per prendere parte all'evento innovativo della Formula E, chiamato 'Evo Sessions', in programma il 5 e 6 marzo a Miami. Queste celebrità, si sottoporranno a un allenamento professionale per guidare il nuovissimo GEN3 Evo, l'auto elettrica più veloce al mondo. Tra i partecipanti, oltre ad Agüero, ci sono nomi come Brooklyn Beckham (figlio di David Beckham), l'attore Lucien Laviscount (noto per la serie Emily in Paris), l'influencer Vinnie Hacker, l'attrice e costruttrice di auto Emelia Hartford, e la youtuber esperta di tecnologia Cleo Abram. L'evento sarà trasmesso in formato reality, offrendo agli spettatori un dietro le quinte unico.