La squadra tedesca ha annunciato un prolungamento di contratto importante. La figura proseguirà il suo rapporto con il club essendo ormai un membro imprescindibile.

Giorgio Abbratozzato 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 20:55)

Tra le mille voci del calciomercato, tra gente che va e gente che viene, in Germania c'è anche spazio per un annuncio particolarmente insolito. L'FC Eilenburg, squadra che milita nella quarta divisione del calcio tedesco, ha pubblicato un comunicato ufficiale per condividere un rinnovo molto importante.

FC Eilenburg e il rinnovo dell'autista — Il rinnovo annunciato riguarda proprio l'autista privato della squadra, diventato ormai una figura imprescindibile per il club. La squadra tedesca si trova a Lipsia, in Sassonia, e il loro autista di fiducia Guido è sempre pronto ad accompagnare la squadra.

Come scritto nel comunicato, la sua figura professionale non ha mai mancato un appuntamento: "Senza di lui, all’FCE non si muove letteralmente nulla. Che si tratti del breve tragitto verso la Sassonia-Anhalt o di lunghe trasferte in giro per la Germania, con Guido al volante, la nostra squadra arriva sempre a destinazione in sicurezza e in orario".

Insomma sia per i viaggi brevi che per quelli più lunghi, il conducente dell'autobus è ormai un elemento insostituibile grazie alla sua esperienza e alla sua forza di volontà.

Le qualità umane prima di tutto — Il lavoro dell'autista di una squadra può essere molto impegnativo, fine settimana spesso occupati, lunghi tragitti in auto anche di notte. Per un lavoro del genere un contributo umano, solare e partecipativo come quello di Guido è fondamentale.

La società ha rilasciato parole dolci per lui nel suo comunicato ufficiale: "Guido è ormai molto più di un semplice autista: è una parte fondamentale del gruppo, sempre di buon umore, sempre disponibile e sempre con una battuta pronta sulle labbra".

Molto spesso quando si pensa alle squadre di calcio non ci viene in mente quante sono le persone che ci lavorano dietro. In questo sport avere un ambiente positivo fa davvero la differenza, e avere figure del genere è una cosa molto positiva per le società. In un mondo che troppo spesso perde di vista i valori umani, l'annuncio dell'Eilenburg è un gesto senza alcun dubbio encomiabile.