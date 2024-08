From Sky to Heart: ecco il drone-defibrillatore che può salvare vite umane

Ecco "From Sky to Heart”: usare un drone, simulando un caso di infarto, in coppia con un defibrillatore può salvare la vita. Il complesso progetto internazionale tra tecnologia e scienza, finanziato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni e i cui responsabili sono Gino Venturi e Marisol Flores, appartiene ad una rete associativa umbra strutturata e capillare denominata “+Umanità” e conta su oltre 200 partners (pubblici e privati, nazionali e locali) che fa parte di una nutrita attività di ampio raggio che ha visto coinvolte diverse decine di migliaia di persone in attività informative e formative, con corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), corsi online, trasmissioni televisive, eventi nelle piazze, coinvolgendo in tutta la regione Umbria fila di giovani, intere scuole, società sportive, centri aggregativi, formazione di oltre 1600 volontari sul campo.

Esattamente il prossimo 5 settembre nel cortile di Palazzo Cesi ad Acquasparta (prima sede dell’ Accademia dei Lincei), con inizio alle ore 16.00, il pubblico presente potrà vedere tutte le fasi di un esperimento a distanza, che inaugurerà formalmente il progetto. Su un ledwall collocato proprio in piazza, si potrà assistere in diretta al volo di un drone, dotato di DAE (defibrillatore semiautomatico esterno), che raggiungerà rapidamente una zona impervia sulla montagna di Poggio Azzuano (Terni), dove sarà simulato un arresto cardiaco improvviso su un nonno anziano che si trova a cercare funghi insieme alla nipote. In questo esperimento, autorizzato da ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), si vuole dimostrare che in taluni casi in cui si verifica un arresto cardiaco improvviso (60.000 all’anno in Italia), l’uso del drone può fare la differenza tra la vita e la morte.