Dopo una carriera in cui si è distinto in maglia brasiliana, eccone il figlio con un'altra importante casacca. Premesso che faccia un certo effetto vedere un Silva senza maglia del Brasile indosso, si ricordi che il piccolo Iago possa sempre decidere di cambiare una volta maturo.
DINASTIA
Iago Silva, figlio di Thiago, esordisce con l’Under 15 dell’Inghilterra
Allenati da mister Matt Thorpe, i giovanissimi ragazzi inglesi hanno accolto Iago Silva in campo lo scorso 10 febbraio. La partita che lo ha visto protagonista, vinta col punteggio di 3-0, s'è giocata contro Cipro.
Proprio sull'isola nel Mediterraneo orientale, si sta tenendo il ritiro della nazionale dei "Giovani Leoni", vittoriosi anche contro gli Stati Uniti per 4-3.
Pur nato in Brasile, Iago può assolutamente militare per l'Inghilterra, avendo avuto meno di 10 anni quando si è trasferito oltre la Manica, nel 2020. L'occasione fu quella del passaggio del padre Thiago al Chelsea.
Di padre in figlio—
Oramai quarantunenne, Thiago Silva ha collezionato 113 partite con il suo Brasile, riuscendo da difensore centrale a segnare anche 7 reti. Con il prossimo Mondiale alle porte, è lecito chiedersi se potrà per un'ultima volta rispondere alla chiamata di mister Ancelotti. La verità però è che, avendo saltato l'ultima edizione della rassegna iridata, resta improbabile che vesta ancora la casacca verdeoro.
Senza dubbio, l'esperienza londinese gli ha lasciato ottimi ricordi, tra una Champions League e un Mondiale per Club. Ora, Thiago Silva gioca nel Porto, in prestito fino alla fine della stagione.
La dinastia per fila paterna si è arricchita già da qualche tempo anche dell'altro figlio, Isago Silva. A lui spetta il compito, da primogenito, di guidare il piccolo Iago.
