Iago Silva, figlio di Thiago, esordisce con l’Under 15 dell’Inghilterra

Dopo una carriera in cui si è distinto in maglia brasiliana, eccone il figlio con un'altra importante casacca. Premesso che faccia un certo effetto vedere un Silva senza maglia del Brasile indosso, si ricordi che il piccolo Iago possa sempre decidere di cambiare una volta maturo.

Allenati da mister Matt Thorpe , i giovanissimi ragazzi inglesi hanno accolto Iago Silva in campo lo scorso 10 febbraio . La partita che lo ha visto protagonista, vinta col punteggio di 3-0, s'è giocata contro Cipro .

Pur nato in Brasile, Iago può assolutamente militare per l'Inghilterra, avendo avuto meno di 10 anni quando si è trasferito oltre la Manica, nel 2020. L'occasione fu quella del passaggio del padre Thiago al Chelsea.