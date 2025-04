Un regalo speciale per un traguardo...speciale. Si, avete letto proprio bene, a per la squadra siciliana la sorpresa è inaspettata

Giorgio Abbratozzato 28 aprile 2025 (modifica il 28 aprile 2025 | 12:02)

Una domenica che i giocatori e lo staff dell’Athletic Club Palermodifficilmente dimenticheranno. Dopo aver conquistato la storica promozione in Serie D, il club ha ricevuto un regalo speciale dal suo sponsor principale, Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che ha accompagnato la squadra durante tutta la stagione 2024.

Il regalo? Un abbonamento Premium Membership a vita per tutti i giocatori e membri dello staff, un gesto di riconoscimento per il loro impegno che ha portato alla promozione nella categoria superiore.

Il Regalo a Sorpresa Dopo la Partita con il Partinicaudace — La sorpresa è arrivata al termine della partita casalinga contro il Partinicaudace, giocata il 27 aprile allo Stadio Salvatore Favazza di Terrasini. Dopo il fischio finale, i giocatori e lo staff tecnico hanno ricevuto una busta gigante con un messaggio che recitava: “Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi!” All’interno, l’abbonamento a vita a Escort Advisor, un gesto che ha stupito tutti, regalando un momento di ilarità e gioia nei festeggiamenti post-partita.

Il Commento del Presidente Gaetano Conte — Il Presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per questo gesto, ricordando il lungo percorso che ha portato la squadra alla promozione: “Vedere le facce divertite e sorprese dei giocatori per questo regalo è un altro dei momenti che ricorderò di questa stagione. Dal 2016 sogno di portare questa società in Serie D, e con il supporto di sponsor come Escort Advisor, che ci è stato vicino durante l'anno, ci siamo riusciti.”

Giampiero Clemente: “Un Binomio Vincente” — Il direttore sportivo dell’Athletic Club Palermo, Giampiero Clemente, ha parlato del valore della partnership con Escort Advisor, sottolineando come il gesto dimostri quanto lo sponsor sia vicino alla squadra: “Nel tempo si è costruito un binomio vincente con Escort Advisor, che ha creduto in noi fin dallo scorso campionato. Quest’anno ci ha accompagnato nella splendida cavalcata fino alla Serie D. Questo regalo ha sorpreso tutti e dimostra quanto lo sponsor sia vicino alla squadra.”

La vicinanza di Mike Morra, CEO di Escort Advisor — Mike Morra, CEO di Escort Advisor, ha commentato così il gesto: “Vogliamo celebrare questo traguardo straordinario con un gesto concreto. Siamo orgogliosi di aver accompagnato la squadra in questa stagione veramente eccezionale. Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo: i giocatori e lo staff potranno godere illimitatamente di tutti i contenuti presenti sul nostro sito.”

Il commento del capitano Davis Valença — Il capitano della squadra, David Valença, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per il regalo ricevuto: “Questa sorpresa a fine partita ci ha spiazzati. È un altro sorriso in un’annata grandiosa che ricorderemo per sempre.” Un commento che riassume il clima di allegria che ha caratterizzato la serata.

Escort Advisor, molto più di Un semplice sponsor — Escort Advisor, sponsor del club dal 2024, ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno e vicinanza alla squadra con questo gesto speciale. Il sito, che indicizza gli annunci pubblicati sui principali portali di escort in Italia, ha una base di 6 milioni di utenti unici mensili in Italia ed è tra i 40 siti più visitati in Europa. Con oltre 800.000 recensioni raccolte dal 2014, Escort Advisor è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni sul settore, ed è attivo anche in Spagna, Germania e Regno Unito.

Questo regalo di Escort Advisor non è solo un riconoscimento per la promozione storica in Serie D, ma anche un segno di un legame forte e duraturo tra il club e il suo sponsor. Una stagione che resterà nella storia per l’Athletic Club Palermo, non solo per i trionfi sportivi, ma anche per i momenti di affetto e vicinanza che i giocatori e lo staff hanno ricevuto da chi ha creduto in loro.