Roma, il bel gesto di Lotito e la moglie

A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero. L'uomo, sessant'anni, aveva perso il proprio impiego in una ditta di ristrutturazioni nel mese di febbraio. Nei giorni scorsi, nel quartiere Prati, vagava per la città bussando tutte le porte. Ad un tratto, si sente male: "Non mangiavo da tre giorni", avrebbe detto. E' stato soccorso da alcuni agenti della capitale. Per andare incontro all'uomo, è stata organizzata anche una raccolta alimentare.