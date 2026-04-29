50 anni dopo il terribile sisma che colpì il Friuli, l'Udinese ha presentato una maglia speciale per ricordare uno dei momenti più tragici della storia italiana
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Questo speciale kit celebrativo presentato oggi dall'Udinese, realizzato insieme allo sponsor tecnico Macron, nasce per onorare il cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976, un evento che ha segnato profondamente la storia del Friuli trasformandosi però in un esempio mondiale di dignità e resilienza.
Il terremoto, soprannominato dai locali Orcolat (l'Orco), rase al suolo interi centri abitati, causando 990 vittime e circa 3.000 feriti. lasciando oltre 100.000 persone senza casa. La tragedia fu aggravata da una successiva serie di fortissime scosse l'11 e il 15 settembre dello stesso anno, che distrussero ciò che era stato faticosamente messo in sicurezza dopo il primo evento in primavera. Nel marzo 2026 è uscito in tutte le sale cinematografiche italiane il film documentario Orcolat di Federico Savonitto, narrato dalla storica voce di Bruno Pizzul.
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Udinese, il comunicato sul sito ufficialeEcco i passaggi più importanti presenti nel comunicato ufficiale sulla realizzazione della maglia celebrativa, che verrà indossata il 2 maggio nella partita contro il Torino: "Udinese Calcio e Macron presentano uno speciale kit in occasione del 50° anniversario del devastante sisma che ha colpito il Friuli il 6 maggio 1976. Una maglia che rappresenta sia il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia italiana che la fiera e dignitosa reazione di un popolo, quello friulano, e della sua grande volontà di ricostruzione supportata dall’aiuto e dalla solidarietà ricevuta in quei giorni. Dignità e volontà espressi significativamente nella famosa scritta apparsa su un muro diroccato nei pressi di Gemona del Friuli, e che recita “Il Friuli ringrazia e non dimentica”
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"Una frase che campeggia sul petto di questo special kit, caratterizzato dal colore pietra e da una grafica sublimata che riprende proprio le pietre della facciata del Duomo di Venzone. L’edificio, completamente distrutto dal terremoto, venne infatti ricostruito rimettendo insieme elemento per elemento le pietre originali, rendendolo uno dei simboli della resilienza del popolo friulano in quel tragico periodo e della ricostruzione. Un altro dettaglio importante è negli elementi a ‘V’ sia regolare che rovesciata, realizzati in stampa sublimata tono su tono, che convergono sulla scritta al centro della maglia e riprendono sia lo stemma di Udine e del club, sia la facciata dello stesso Duomo di Venzone."
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