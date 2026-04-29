Questo speciale kit celebrativo presentato oggi dall'Udinese, realizzato insieme allo sponsor tecnico Macron, nasce per onorare il cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976, un evento che ha segnato profondamente la storia del Friuli trasformandosi però in un esempio mondiale di dignità e resilienza.

Il terremoto, soprannominato dai locali Orcolat (l'Orco), rase al suolo interi centri abitati, causando 990 vittime e circa 3.000 feriti. lasciando oltre 100.000 persone senza casa. La tragedia fu aggravata da una successiva serie di fortissime scosse l'11 e il 15 settembre dello stesso anno, che distrussero ciò che era stato faticosamente messo in sicurezza dopo il primo evento in primavera. Nel marzo 2026 è uscito in tutte le sale cinematografiche italiane il film documentario Orcolat di Federico Savonitto, narrato dalla storica voce di Bruno Pizzul.

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UDINE, ITALIA - 30 APRILE: I tifosi dell'Udinese Calcio espongono striscioni per ricordare il terremoto del 6 maggio 1976 in Friuli, durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC alla Dacia Arena, il 30 aprile 2016 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images).

Udinese, il comunicato sul sito ufficiale

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Ecco i passaggi più importanti presenti nel comunicato ufficiale sulla realizzazione della maglia celebrativa, che verrà indossata ilnella partita contro il: "presentano unoin occasione del. Una maglia che rappresenta sia il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia italiana che la fiera e dignitosa reazione di un popolo, quello friulano, e della sua grande volontà di ricostruzione supportata dall’aiuto e dalla solidarietà ricevuta in quei giorni. Dignità e volontà espressi significativamente nella famosa scritta apparsa su un muro diroccato nei pressi di Gemona del Friuli, e che recita “

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"Una frase che campeggia sul petto di questo special kit, caratterizzato dal colore pietra e da una grafica sublimata che riprende proprio le pietre della facciata del Duomo di Venzone. L’edificio, completamente distrutto dal terremoto, venne infatti ricostruito rimettendo insieme elemento per elemento le pietre originali, rendendolo uno dei simboli della resilienza del popolo friulano in quel tragico periodo e della ricostruzione. Un altro dettaglio importante è negli elementi a ‘V’ sia regolare che rovesciata, realizzati in stampa sublimata tono su tono, che convergono sulla scritta al centro della maglia e riprendono sia lo stemma di Udine e del club, sia la facciata dello stesso Duomo di Venzone."

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