Norvegia, il portiere del Byrne migliore in campo e vince… delle uova

In ogni campionato che si rispetti, viene assegnato il premio di migliore in campo. Nei top campionati europei come la Serie A e la Premier League, per esempio, i giocatori ricevono una piccola coppa. In Eliteserien, cioè la massima divisione della Norvegia, il man of the match riceve delle uova. La partita di ieri tra il Byrne ed il Bodo/Glimt, prossimo avversario della Lazio in Europa League, è terminata 0-1 per la squadra ospite grazie alla rete realizzata dall'attaccante Hogh. Al termine dell'incontro, Jan de Boer, portiere dei padroni di casa, ha ricevuto il premio di migliore in campo. Il classe 2000, adesso, può vantarsi di aver ricevuto la bellezza di quattro scatole di uova del marchio Steinsald & Co. Su internet, la foto è diventata virale e c'è chi ha ironizzato sul fatto che negli Stati Uniti, colpiti dall'aviaria, quel prodotto varrebbe tantissimo.