L'ex attaccante, oggi opinionista televisivo, è tra le vittime del fantacalcio della passata stagione.

Jacopo del Monaco 7 settembre - 12:50

Anche negli altri paesi il fantacalcio attira numeri appassionati di calcio. È un modo per mettere alla prova la propria conoscenza, la propria competenza in ambito calcistico e ridere insieme agli amici, soprattuto quando si perde. E, questo, lo sa bene Peter Crouch. L'ex attaccante ed oggi opinionista sportivo, per essere arrivato ultimo nella sua lega del Fantasy League, ha dovuto pagare una penitenza particolare. Infatti il classe 1981 ha fatto da mascotte in occasione della partita di settima divisione inglese tra Farnham Town e Sholing FC.

Peter Crouch diventa mascotte... per colpa del Fantacalcio — In tutta la sua carriera agonistica, Crouch ha giocato principalmente in patria eccezion fatta per una brevissima parentesi con gli svedesi dell'Hasslehölm nel 2000. Tra le maglie che ha indossato figura quella del Liverpool, con cui ha vinto FA Cup e Community Shield nel 2006 e perso la finale di Champions League contro il Milan l'anno dopo. Nel 2019 ha deciso di concludere la sua carriera dopo 108 gol segnati, di cui 53 di testa, in Premier League. Questo dato fa di lui il calciatore con più reti di testa nella massima competizione inglese. Adesso fa l'opinionista sportivo e di recente ha rimesso divisa e scarpini scendendo in campo con la maglia del Farnham Town in settima divisione inglese. Tuttavia, l'ex centravanti classe 1981 non ha giocato e non è stato neanche in panchina.

Così come noi abbiamo il Fantacalcio, in Inghilterra esiste il Fantasy League. La scorsa stagione, Crouch ha preso parte ad una lega e la sua squadra non è andata benissimo, visto che ha rimediato l'ultima posizione. Come conseguenza della sua pessima stagione in Fantasy League, l'ex attaccante dello Stoke City ha dovuto pagare una penitenza. In occasione della partita tra il Farnham Town e Sholing FC, Crouch ha dovuto fare da mascotte ad uno dei giocatori della squadra di casa insieme agli altri bambini e, visto i suoi 201 cm di altezza, era molto più alto del calciatore con cui è sceso in campo.