Real Madrid, in arrivo su Netflix il docufilm su Vinicius

La pellicola si chiamerà 'Baila, Vini', uscirà il 15 maggio e farà conoscere meglio al pubblico la storia e le lotte affrontate dal numero 7 dei Blancos.

Jacopo del Monaco 23 aprile - 10:16

La stella del Real MadridVinicius approderà sulla piattaforma digitale Netflix. Il 15 maggio, infatti, uscirà il docufilm Baila, Vini. La pellicola tratterà della storie e delle lotte che il numero 7 dei Blancos ha dovuto affrontare per arrivare ai grandi risultati di oggi.

La stella del Real arriva su Netflix — In questi anni, l'ala del Real Madrid Vinicius ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori al mondo. Spesso decisivo, soprattutto nelle partite più importanti, il brasiliano vuole far parte ancor di più nella storia dei Blancos e del calcio in generale. Dopo mesi d'attesa, Netflix ha rilasciato il primo trailer del docufilm riguardante il numero 7 della squadra Campione d'Europa.

Il docufilm si chiama Baila, Vini e la data d'uscita sulla piattaforma è prevista per il 15 maggio, quindi tra meno di un mese. Come riportato da Netflix America Latina, la pellicola tratterà della vita e delle lotte affrontate da Vinicius fino ad arrivare al successo degli ultimi anni. Al documentario hanno partecipato anche diversi nomi importanti nel mondo del calcio, come Jude Bellingham, Karim Benzema e Toni Kroos, i quali parlano di com'è il brasiliano dentro e fuori dal campo. Saranno presenti anche testimonianze di familiari, allenatori e giornalisti.

Il trailer —

Il trailer di Baila, Vini ha già fatto impazzire i tifosi di tutto il mondo, mostrando diversi momenti cruciali della carriera del brasiliano. Dal grave infortunio contro l'Ajax agli inizi della sua avventura spagnola si arriverà anche ai cori razzisti ricevuti dai tifosi del Valencia. Nel video, mentre scorrono le immagini, Vinicius dice che segue gli esempi di LeBron James e Cristiano Ronaldo e che lui viene pagato per segnare, non per essere gentile. Il docufilm non tratterà solo ed esclusivamente di calcio, ma sarà una lotta culturale contro razzismo ed ingiustizia.