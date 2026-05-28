L’attesa ha una data, un volto e una location d'eccezione. Dopo il successo delle passate edizioni e il recente rebranding, il progetto compie il suo passo definitivo. Il Team di Idea Lab è pronto per la prima edizione del nuovo corso di Live the Dream che si terrà giovedì 4 giugno 2026. Il palcoscenico scelto per questa notte magica è il modernissimo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Non si tratta di una scelta casuale o puramente logistica, la Ciociaria è il punto esatto in cui questo viaggio ha mosso i primi passi. Qui è nato il format originario di CUR in Campo, ed è da questo prato che la nuova evoluzione del progetto prende lo slancio necessario per trasformare lo sport in un'esperienza totale, mettendo le persone al centro e rendendole protagoniste reali fianco a fianco con ex campioni professionisti.

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Il Benito Stirpe: un teatro di imprese e passione ciociara

Il, inaugurato nel 2017, rappresenta il manifesto delvissuto con il cuore all'antica. Terzo impianto di ultima generazione gestito direttamente da un club in Italia, loha sostituito il vecchio e glorioso stadio, ereditandone l'animae trasformandola in un fortino

Questo campo ha visto scendere le lacrime di gioia per la storica promozione in Serie A del 2018, arrivata dopo una battaglia epica nei playoff contro il Palermo, e ha tremato sotto i piedi dei tifosi della Curva Nord durante le sfide contro i colossi del calcio italiano. È un catino all'inglese da oltre 16.000 posti, dove le tribune distano pochissimi metri dalla linea di fallo laterale. Una struttura pensata non per isolare i calciatori, ma per far respirare loro il fiato della gente. Un vero e proprio tempio moderno, dove ogni zolla racconta la scalata al vertice di una provincia calcistica che non ha mai smesso di sognare in grande.

FROSINONE, ITALIA - 10 MAGGIO: Veduta generale all'interno dello stadio prima della partita di Serie A TIM tra Frosinone Calcio e FC Internazionale allo Stadio Benito Stirpe il 10 maggio 2024 a Frosinone, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Un'esperienza immersiva: abbattere la barriera tra spalti e campo

Ed è proprio questa vicinanza fisica ed emotiva a rendere loil teatro perfetto per l'esordio di. Il format punta ad abbattere definitivamente l'ultimarimasta nel calcio, ovvero quella tra loe il rettangolo verde. Attraverso il meccanismo dellesul sito ufficiale, il sogno di una vita diventa finalmente realtà. I partecipanti non si limiteranno ai propri idoli dalla tribuna, ma conquisteranno il diritto di varcare i cancelli degli, indossare laufficiale con il proprio nome, sentire l'odoree calpestare lo stesso terreno che ha visto passare i più grandidel mondo. L'adrenalina del, l'urlo del pubblico sugli spalti e la tensione del fischio d'inizio. Dettagli unici che i tifosi-calciatori condivideranno fianco a fianco conche hanno scritto pagine indelebili di questo sport.

FROSINONE, ITALIA - MARZO 03: Fans of Frosinone Calcio durante la Serie A TIM match tra Frosinone Calcio e US Lecce - Serie A TIM allo Stadio Benito Stirpe il 03 marzo 2024 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Parata di stelle sotto i riflettori: i protagonisti della serata

Per battezzare questa nuova era, ilFrosinone ospiterà un parterre distraordinario, un mix di classe pura, gol d'autore e carisma. Gli occhi degli appassionati saranno tutti per l'estro e la fantasia di, l'uomo che ha fatto impazzirecon le suefulminee, e per ilbalistico di Fabio, un maestro dei gol impossibili. Insieme a loro, laa centrocampo di Stefano, la grinta sotto porta die il senso del gol di Simone

NAPOLI, ITALIA - 27 SETTEMBRE: Fabio Quagliarella (a sinistra) ed Ezequiel Lavezzi del Napoli durante la partita tra Napoli e Siena allo Stadio San Paolo il 27 settembre 2009 a Napoli, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il centrocampo sarà blindato dalla velocità e dall'esperienza di Christian Manfredini, mentre a difendere i pali ci saranno due specialisti assoluti dei calci di rigore e della leadership d'area come Stefano Sorrentino e Salvatore Soviero, pronti a dare filo da torcere a chiunque tenterà il tiro della vita. A fare da ambasciatore d'eccezione per l'intero progetto ci sarà l'attore Ludovico Fremont, volto noto del cinema e della televisione italiana, che accompagnerà l'evento trasformandolo in una vera e propria notte di spettacolo, arricchita da intrattenimento, performer e attività dedicate al pubblico dentro e fuori dal campo.

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I giochi sono aperti. Sul sitole modalità per registrarsi e partecipare alle aste, con le indicazioni per l'acquisto dei tagliandi per assistere a Live The Dream 2026 e parteciparvi in prima persona. Il 4 giugno non è più solo una data sul calendario ma il momento in cui il calcio torna alla sua essenza più pura, un sogno da vivere a occhi aperti.

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