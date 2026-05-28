Da CUR in Campo a Live the Dream: il format si evolve e torna a Frosinone per una notte di pura magia. In campo stelle assolute come Lavezzi e Quagliarella
Lavezzi e Mascherano salutano il pubblico dell’Hebei Fortune. Ma il Pocho segna pure
L’attesa ha una data, un volto e una location d'eccezione. Dopo il successo delle passate edizioni e il recente rebranding, il progetto compie il suo passo definitivo. Il Team di Idea Lab è pronto per la prima edizione del nuovo corso di Live the Dream che si terrà giovedì 4 giugno 2026. Il palcoscenico scelto per questa notte magica è il modernissimo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Non si tratta di una scelta casuale o puramente logistica, la Ciociaria è il punto esatto in cui questo viaggio ha mosso i primi passi. Qui è nato il format originario di CUR in Campo, ed è da questo prato che la nuova evoluzione del progetto prende lo slancio necessario per trasformare lo sport in un'esperienza totale, mettendo le persone al centro e rendendole protagoniste reali fianco a fianco con ex campioni professionisti.
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Il Benito Stirpe: un teatro di imprese e passione ciociaraIl Benito Stirpe, inaugurato nel 2017, rappresenta il manifesto del calcio moderno vissuto con il cuore all'antica. Terzo impianto di ultima generazione gestito direttamente da un club in Italia, lo Stirpe ha sostituito il vecchio e glorioso stadio Matusa, ereditandone l'anima ribelle e trasformandola in un fortino tecnologico.
Questo campo ha visto scendere le lacrime di gioia per la storica promozione in Serie A del 2018, arrivata dopo una battaglia epica nei playoff contro il Palermo, e ha tremato sotto i piedi dei tifosi della Curva Nord durante le sfide contro i colossi del calcio italiano. È un catino all'inglese da oltre 16.000 posti, dove le tribune distano pochissimi metri dalla linea di fallo laterale. Una struttura pensata non per isolare i calciatori, ma per far respirare loro il fiato della gente. Un vero e proprio tempio moderno, dove ogni zolla racconta la scalata al vertice di una provincia calcistica che non ha mai smesso di sognare in grande.
Un'esperienza immersiva: abbattere la barriera tra spalti e campoEd è proprio questa vicinanza fisica ed emotiva a rendere lo Stirpe il teatro perfetto per l'esordio di Live the Dream. Il format punta ad abbattere definitivamente l'ultima barriera rimasta nel calcio, ovvero quella tra lo spettatore e il rettangolo verde. Attraverso il meccanismo delle aste online sul sito ufficiale, il sogno di una vita diventa finalmente realtà. I partecipanti non si limiteranno a guardare i propri idoli dalla tribuna, ma conquisteranno il diritto di varcare i cancelli degli spogliatoi, indossare la maglia ufficiale con il proprio nome, sentire l'odore dell'erba tagliata e calpestare lo stesso terreno che ha visto passare i più grandi campioni del mondo. L'adrenalina del tunnel, l'urlo del pubblico sugli spalti e la tensione del fischio d'inizio. Dettagli unici che i tifosi-calciatori condivideranno fianco a fianco con leggende che hanno scritto pagine indelebili di questo sport.
Parata di stelle sotto i riflettori: i protagonisti della serataPer battezzare questa nuova era, il 4 giugno Frosinone ospiterà un parterre di campioni straordinario, un mix di classe pura, gol d'autore e carisma. Gli occhi degli appassionati saranno tutti per l'estro e la fantasia di Ezequiel Lavezzi, l'uomo che ha fatto impazzire Napoli con le sue accelerazioni fulminee, e per il cinismo balistico di Fabio Quagliarella, un maestro dei gol impossibili. Insieme a loro, la qualità a centrocampo di Stefano Fiore, la grinta sotto porta di Ciccio Caputo e il senso del gol di Simone Tiribocchi.
Il centrocampo sarà blindato dalla velocità e dall'esperienza di Christian Manfredini, mentre a difendere i pali ci saranno due specialisti assoluti dei calci di rigore e della leadership d'area come Stefano Sorrentino e Salvatore Soviero, pronti a dare filo da torcere a chiunque tenterà il tiro della vita. A fare da ambasciatore d'eccezione per l'intero progetto ci sarà l'attore Ludovico Fremont, volto noto del cinema e della televisione italiana, che accompagnerà l'evento trasformandolo in una vera e propria notte di spettacolo, arricchita da intrattenimento, performer e attività dedicate al pubblico dentro e fuori dal campo.
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