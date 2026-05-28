Il 4 giugno 2026 lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospiterà la prima edizione ufficiale di Live the Dream by CUR in Campo, un evento destinato a ridefinire il concetto stesso di intrattenimento sportivo.

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Non una semplice partita celebrativa, ma un’esperienza immersiva in cui tifosi, appassionati ed ex campioni professionisti condividono lo stesso campo, le stesse emozioni e la stessa adrenalina. Live the Dream nasce per trasformare ogni partecipante nel vero protagonista dell’evento, abbattendo la distanza tra chi guarda e chi vive il gioco.

Dall’ingresso negli spogliatoi all’attraversamento del tunnel che conduce al campo, fino al fischio d’inizio sotto le luci dello stadio: ogni dettaglio è pensato per far vivere lo sport dall’interno, in modo autentico e memorabile.

Live the Dream e l'evoluzione di CUR in Campo

rappresenta l’evoluzione naturale del progetto CUR in Campo, realtà che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di appassionati grazie a un format innovativo e coinvolgente.

Ideato e sviluppato da Idea Lab, CUR in Campo nasce con una missione precisa: trasformare la passione sportiva in un’esperienza reale, accessibile e profondamente emozionale. Non più spettatori sugli spalti, ma persone che possono sentirsi parte integrante dello spettacolo.

Negli anni, gli eventi CUR in Campo hanno coinvolto ex calciatori professionisti, tifosi e personalità del mondo sportivo in serate all’insegna dell’inclusione, dell’appartenenza e dell’emozione autentica.

Dopo le edizioni del 2023, 2024 e 2025, il progetto compie oggi un ulteriore salto di qualità con il lancio ufficiale di Live the Dream: una piattaforma esperienziale che porta il concetto di “vivere lo sport” a un livello completamente nuovo.

Live the Dream 2026: un nuovo modo di vivere il calcio

entrare negli spogliatoi ufficiali ;

; indossare la maglia da gioco ;

; vivere il pre-partita da protagonisti ;

; attraversare il tunnel dello stadio ;

; scendere in campo accanto a ex campioni professionisti.

L’evento del 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe non sarà soltanto una partita, ma uno spettacolo costruito attorno all’energia collettiva dello sport. I partecipanti avranno l’opportunità di:

L’esperienza sarà resa ancora più esclusiva dalla possibilità di partecipare attraverso aste dedicate, che permetteranno agli appassionati di conquistare il proprio posto in campo e vivere una giornata fuori dall’ordinario.

I campioni protagonisti dell'evento

Ezequiel Lavezzi

Fabio Quagliarella

Simone Tiribocchi

Francesco Caputo

Stefano Fiore

Christian Manfredini

Stefano Sorrentino

Salvatore Soviero

L’vedrà la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano e internazionale, pronti a condividere il campo con i partecipanti. Tra gliannunciati figurano:

Campioni che hanno scritto pagine importanti del calcio nazionale e internazionale e che, per una sera, torneranno protagonisti insieme ai tifosi. La loro presenza contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più intensa e autentica, creando un ponte diretto tra il grande calcio e chi lo ha sempre vissuto con passione.

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Meet & Greet, incontra i tuoi campioni

Tra i momenti più attesi dici sarà l’esclusivo Meet & Greet , un’esperienza riservata che permetterà ai fan di incontrare dal vivo i grandi campioni protagonisti dell’evento. I possessori del biglietto dedicato avranno l’opportunità di salutare gli ex professionisti, scattare fotografie, ricevere autografi e vivere un contatto diretto con le leggende del calcio in un’atmosfera unica e privilegiata.

Il Meet & Greet, in programma dalle ore 15:00 allo Stadio Benito Stirpe, sarà accompagnato dall’accesso all’Area Hospitality esclusiva, pensata per offrire comfort, servizi premium e un’esperienza ancora più immersiva all’interno dell’evento.

Sport, emozione e solidarietà

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Oltre allaed esperienziale,mantiene una forte anima sociale. Parte dell’alla Cooperativa Sociale “Il Tetto Casal Fattoria”,attraverso attività educative e percorsi di accoglienza dedicati a bambini e ragazzi. Un messaggio importante che conferma come lo sport possa essere anche strumento di inclusione, supporto e condivisione.

Gli Sponsor di Live the Dream

Main Sponsor : NetBet.sport.

: NetBet.sport. Main Sponsor Meet & Greet di Live The Dream 2026 : Pick Dream

: Pick Dream Media Partner : Derbyderbyderby.it

: Sponsor tecnico : Zeus Sport

: Zeus Sport Bronze Sponsor : Poleepo

: Poleepo Partnership : Sport & Smile, #ZTL, Birra Pagnotta, Fisioterm, X-Green Impianti Fotovoltaici Evoluti, Dolce & Cafè, Scicchitano, Vincenzo Capuano Pizzerie, Inmanisicure.org, Charity Stars

: Sport & Smile, #ZTL, Birra Pagnotta, Fisioterm, X-Green Impianti Fotovoltaici Evoluti, Dolce & Cafè, Scicchitano, Vincenzo Capuano Pizzerie, Inmanisicure.org, Charity Stars L’evento, patrocinato dal Comune di Frosinone e dalla Regione Lazio, sarà presentato da Sofia Oranges, con Ludovico Fremont nel ruolo di brand ambassador.

Live the Dream: un evento che guarda al futuro

Con il supporto di, Live the Dream 2026 si prepara a diventare uno degli appuntamenti più innovativi del panorama sportivo italiano. L’obiettivo è chiaro: creare un nuovo modo di vivere lo sport, capace di unire emozione, partecipazione e autenticità.

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