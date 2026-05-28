Live the Dream 2026, un' esperienza unica: appuntamento il 4 giugno a Frosinone con ex campioni, Meet & Greet, intrattenimento e solidarietà.
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Il 4 giugno 2026 lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospiterà la prima edizione ufficiale di Live the Dream by CUR in Campo, un evento destinato a ridefinire il concetto stesso di intrattenimento sportivo.
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Non una semplice partita celebrativa, ma un’esperienza immersiva in cui tifosi, appassionati ed ex campioni professionisti condividono lo stesso campo, le stesse emozioni e la stessa adrenalina. Live the Dream nasce per trasformare ogni partecipante nel vero protagonista dell’evento, abbattendo la distanza tra chi guarda e chi vive il gioco.
Dall’ingresso negli spogliatoi all’attraversamento del tunnel che conduce al campo, fino al fischio d’inizio sotto le luci dello stadio: ogni dettaglio è pensato per far vivere lo sport dall’interno, in modo autentico e memorabile.
Live the Dream e l'evoluzione di CUR in CampoLive the Dream rappresenta l’evoluzione naturale del progetto CUR in Campo, realtà che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di appassionati grazie a un format innovativo e coinvolgente.
Ideato e sviluppato da Idea Lab, CUR in Campo nasce con una missione precisa: trasformare la passione sportiva in un’esperienza reale, accessibile e profondamente emozionale. Non più spettatori sugli spalti, ma persone che possono sentirsi parte integrante dello spettacolo.
Negli anni, gli eventi CUR in Campo hanno coinvolto ex calciatori professionisti, tifosi e personalità del mondo sportivo in serate all’insegna dell’inclusione, dell’appartenenza e dell’emozione autentica.
Dopo le edizioni del 2023, 2024 e 2025, il progetto compie oggi un ulteriore salto di qualità con il lancio ufficiale di Live the Dream: una piattaforma esperienziale che porta il concetto di “vivere lo sport” a un livello completamente nuovo.
Live the Dream 2026: un nuovo modo di vivere il calcioL’evento del 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe non sarà soltanto una partita, ma uno spettacolo costruito attorno all’energia collettiva dello sport. I partecipanti avranno l’opportunità di:
- entrare negli spogliatoi ufficiali;
- indossare la maglia da gioco;
- vivere il pre-partita da protagonisti;
- attraversare il tunnel dello stadio;
- scendere in campo accanto a ex campioni professionisti.
L’esperienza sarà resa ancora più esclusiva dalla possibilità di partecipare attraverso aste dedicate, che permetteranno agli appassionati di conquistare il proprio posto in campo e vivere una giornata fuori dall’ordinario.
I campioni protagonisti dell'eventoL’edizione 2026 vedrà la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano e internazionale, pronti a condividere il campo con i partecipanti. Tra gli ex professionisti annunciati figurano:
- Ezequiel Lavezzi
- Fabio Quagliarella
- Simone Tiribocchi
- Francesco Caputo
- Stefano Fiore
- Christian Manfredini
- Stefano Sorrentino
- Salvatore Soviero
Campioni che hanno scritto pagine importanti del calcio nazionale e internazionale e che, per una sera, torneranno protagonisti insieme ai tifosi. La loro presenza contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più intensa e autentica, creando un ponte diretto tra il grande calcio e chi lo ha sempre vissuto con passione.
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Meet & Greet, incontra i tuoi campioniTra i momenti più attesi di Live the Dream 2026 ci sarà l’esclusivo Meet & Greet, un’esperienza riservata che permetterà ai fan di incontrare dal vivo i grandi campioni protagonisti dell’evento. I possessori del biglietto dedicato avranno l’opportunità di salutare gli ex professionisti, scattare fotografie, ricevere autografi e vivere un contatto diretto con le leggende del calcio in un’atmosfera unica e privilegiata.
Il Meet & Greet, in programma dalle ore 15:00 allo Stadio Benito Stirpe, sarà accompagnato dall’accesso all’Area Hospitality esclusiva, pensata per offrire comfort, servizi premium e un’esperienza ancora più immersiva all’interno dell’evento.
Sport, emozione e solidarietàOltre alla componente sportiva ed esperienziale, Live the Dream mantiene una forte anima sociale. Parte dell’incasso dell’evento sarà devoluto alla Cooperativa Sociale “Il Tetto Casal Fattoria”, impegnata nel contrasto al disagio giovanile attraverso attività educative e percorsi di accoglienza dedicati a bambini e ragazzi. Un messaggio importante che conferma come lo sport possa essere anche strumento di inclusione, supporto e condivisione.
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Gli Sponsor di Live the Dream
- Main Sponsor: NetBet.sport.
- Main Sponsor Meet & Greet di Live The Dream 2026: Pick Dream
- Media Partner: Derbyderbyderby.it
- Sponsor tecnico: Zeus Sport
- Bronze Sponsor: Poleepo
- Partnership: Sport & Smile, #ZTL, Birra Pagnotta, Fisioterm, X-Green Impianti Fotovoltaici Evoluti, Dolce & Cafè, Scicchitano, Vincenzo Capuano Pizzerie, Inmanisicure.org, Charity Stars
- L’evento, patrocinato dal Comune di Frosinone e dalla Regione Lazio, sarà presentato da Sofia Oranges, con Ludovico Fremont nel ruolo di brand ambassador.
Live the Dream: un evento che guarda al futuroCon il supporto di sponsor, partner istituzionali e media partner, Live the Dream 2026 si prepara a diventare uno degli appuntamenti più innovativi del panorama sportivo italiano. L’obiettivo è chiaro: creare un nuovo modo di vivere lo sport, capace di unire emozione, partecipazione e autenticità.
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