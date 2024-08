Al Nassr ko nel derby, Cr7 non ci sta e perde la… testa

La reazione sopra le righe di Ronaldo

A quel punto Cristiano Ronaldo ha perso le staffe. Sul web ci sono dei video in cui il portoghese mima il gesto del cucino, come a dire ai compagni che stessero dormendo in campo e in un altro dove mima con le mani il gesto della paura, sempre rivolto ai compagni, come a dire: “ve la state facendo sotto”. Finito lo show? Nemmeno per sogno perchè al termine della partita non ha nemmeno ritirato la medaglia dei secondi classificati, andandosene direttamente negli spogliatoi.