Al-Nassr, riecco Cristiano Ronaldo in gruppo: “Torno al mio posto”

A poco a poco, le stelle stanno tornando ad allenarsi con i rispettivi club dopo gli impegni internazionali di quest'estate. Questa settimana, Cristiano Ronaldo è tornato in campo nel centro di allenamento di Marbella, in Spagna, che ospita la squadra dell'Al-Nassr allenata da Luís Castro .

Cristiano Ronaldo, da quando è arrivato in Arabia Saudita, ha disputato 64 match tra le varie competizioni. Il bottino recita 58 gol e 15 assist in 5675 minuti giocati. CR7 riuscirà a fare meglio in questa stagione?

Al suo livello bisogna essere egoisti, ma l'ultima Coppa del Mondo non gli ha fatto bene, perché si è sbracciato e ha liquidato tutti quando sono stati eliminati. È appassionato e vuole vincere. Non ha mai avuto un ruolo importante quando il Portogallo ha vinto gli Europei nel 2016. Dunque vorrà vincere per sé stesso e per il Paese".