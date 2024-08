Ancona, tutti al derby a Senigallia in… scooter

Il derby non si gioca si vince. Tutti vogliono il bottino pieno a qualsiasi costo. Sarà così anche per il derby marchigiano di Coppa Italia di serie D tra Vigor Senigallia e Ancona . Domenica alle 18, al Bianchelli si sfidano due piazze calde con le città che distano circa una trentina di chilometri l'una dall'altra.

Ancona, sale l'attesa: tutti in moto...

Un lungo serpentone è pronto a mettersi in moto da Ancona a Senigallia. Proprio così, perchè per l'occasione i tifosi dorici hanno organizzato una trasferta in scooter. Come detto, le due città distano pochi chilometri di distanza e quindi i supporters biancorossi raggiungeranno lo stadio Bianchelli su due ruote. Sarà una lunga carovana, considerato che gli ultras dell'Ancona seguiranno la squadra in massa. Una iniziativa che ricorda quella fatta anche dai tifosi dell'Atalanta verso San Siro, o da quelli dell'Inter che fecero lo stesso verso Monza.