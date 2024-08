Baldini: “Pescara, ora dobbiamo mangiare la m****”

Il tecnico toscano commenta la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Pineto. "Preoccupato? No, nella vita l'importante è la salute. I problemi sono fatti per essere risolti. Per me è un onore allenare qui".

Emanuele Giacometti Redattore 12 agosto 2024 (modifica il 12 agosto 2024 | 11:57)

Silvio Baldini tecnico del Pescara dopo il ko casalingo (2-0) nel derby contro il Pineto in Coppa Italia, ha parlato come da prassi in conferenza stampa. L'allenatore toscano come solito mai banale, ha commentato il risultato e la situazione attuale della squadra: "Quando arriveremo al primo settembre, giudicheremo il mercato. Adesso ci tocca mangiare la m... ma sono convinto che la situazione cambierà. In questo momento di tristezza ho voluto richiamare la squadra a centrocampo. Ai ragazzi ho detto che avevamo fatto bene, ma dopo il gol ci siamo spenti e abbiamo perso le idee".

Baldini: "Un onore allenare qui" — "Voglio una squadra più competitiva -ha continuato Baldini-, ma ora siamo questi e dobbiamo dare valore al lavoro che facciamo. Per me è un onore allenare in questa città e in questa società di blasone dove lo hanno fatto Galeone e Zeman, due maestri. Preoccupato? No, nella vita ho capito, tardi, che ci sono situazioni molto più complicate e difficili. Per esempio la salute. Quando c'è questa tu puoi risolvere i problemi, perchè sono nati per essere risolti. Se ci penso bene, una partita di calcio diventa niente difronte alla morte".

Pescara-Pineto, il tabellino — Pescara-Pineto 0-2

Pescara (4-2-3-1): Plizzari; Staver (1' st Pierozzi), Brosco, Pellacani, Moruzzi; Dagasso, Franchini (23' st Meazzi); Bentivegna (39' st Ferraris), Tunjov (19' st Squizzato), Cangiano (23' st Sasanelli); Vergani. A disp.: Saio, Zandri, Giannini, Iacovo, Preta, De Marco, Palumbo, Saccomanni. Allenatore: Baldini

Pineto (4-2-3-1): Tonti; Borsoi, Marafini (28' st Foglia), Villa, Hadziosmanovic (11' st Baggi); Amadio, Lombardi; Bruzzaniti (45' st Marrancone), Del Sole, Chakir (45' st Pellegrino); Fabrizi (29' st Gambale). A disp.: Marone, Pomante, Nebuloso, Giuliodori, Iaccarino. Allenatore: Cudini

Arbitro: Striamo di Salerno

Marcatori: 7' st Fabrizi, 47' st Marrancone

Ammoniti: Tunjov, Sasanelli, Moruzzi (Pe); Lombardi, Fabrizi (Pi).

Espulsi: 45'+5' st Pellegrino.