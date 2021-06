ACR o FC, Messina torna in Serie C: sarà di nuovo derby contro Catania…liquidità permettendo…

Una delle due squadre di Messina salirà dalla D alla C

Comunque vada e comunque sia, nella prossima stagione tornerà il derby fra Messina e Catania in Serie C. Nel girone I di Serie D, infatti, a tre giornate dalla fine, la terza è distante 10 punti dalla prima e le due battistrada sono: ACR Messina 67 punti, FC Messina 63 punti.

Il derby fra etnei e peloritani, il derby dei 93 chilometri che separano Catania e Messina. Le due squadre si sono affrontate due volte, con due pareggi, nella stagione 2006-07 in Serie A. L'ultimo derby, dieci hanno dopo, lo ha vinto 2-0 l'ACR Messina in Coppa Italia Lega Pro. Il primo è datato 1930: Messina-Catania 1-0. Tutto questo fallimento catanese permettendo, perchè Tacopina non ha acquistato il club e la società sta cercando liquidità per tenere la categoria.