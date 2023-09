Blocchi stradali e Polizia militare: il derby fra Guarani e Ponte Preta si gioca così…

La Guardia Municipale (GM) di Campinas ha annunciato un'operazione di rafforzamento della sicurezza in vista del derby tra Guarani e Ponte Preta, questo sabato (2), alle 18, allo stadio Brinco de Ouro, 26esima giornata del Campionato brasiliano di B.

Derbi campineiro: per l'operazione ordine pubblico sono coinvolti veicoli di pattuglia standard e squadre del Gruppo Azioni Speciali, del Gruppo Pattuglia Motociclistica e del Canile.

Per la sicurezza del derby fra le due squadre brasiliane di Campinas interverrà anche la Polizia Militare. L'operazione resterà in vigore fino alla dispersione del pubblico al termine della partita. Ben 13 i blocchi stradali previsti nei pressi dello stadio.

Sarà il 206esimo duello tra le squadre. Nonostante l'equilibrio, il Guarani è in vantaggio contro il Ponte Preta: Bugre ha 69 vittorie contro le 67 di Ponte, oltre a 67 pareggi.

Per decisione della Procura, la partita vedrà allo stadio solo i tifosi della squadra di casa. In campo un Guarani settimo nel campionato brasiliano di Seconda divisione con 41 punti dopo 25 giornate, mentre il Ponte Preta è 14esimo con 10 punti in meno.