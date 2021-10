City, la capitana assente carica le compagne: “Per noi il derby di Manchester è tutto”

Steph Houghton ha incitato le sue compagne di squadra di squadra del City a "mantenere Manchester Blue" con la vittoria nel Manchester Derby questo fine settimana.

Sebbene Steph Houghton non sarà in campo sabato, come sempre, fornirà un'influenza positiva e una voce ispiratrice per caricare le compagne. "Il Manchester Derby significa assolutamente tutto", ha detto. "Da quando lo United è arrivato in campionato e nel calcio in generale, è l'appuntamento più speciale da tenere d'occhio nel calendario. C'è sempre un tocco in più quando giochi con i tuoi rivali locali e non ci hanno mai battuto finora in campionato, il che è qualcosa di cui siamo orgogliose vogliamo continuare. Per noi come squadra, siamo in grado di vincere qualsiasi partita di calcio e la nostra mentalità è vincere quante più partite possibile. È sicuramente uno dei match che non vediamo l'ora di giocare e speriamo di mantenere nostro il Manchester derby".