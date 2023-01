Coppa Italia, due derby possibili in finale: tra cui Roma-Lazio, dieci anni dopo…

Un po' più dura per la Lazio, che si trova dalla parte del tabellone di Juventus, sua prossima avversaria, Inter e Atalanta, ma in teoria Roma e Lazio dopo anni potrebbero rincontrarsi in finale di Coppa Italia.

Erano entrambe nei quarti e dalla parte opposta del tabellone, in questo periodo, anche nel 2015, 2019 e 2020: i biancocelesti passarono 2 volte su 3 ma la Roma andò sempre ko. In finale potrebbe esserci in teoria anche il derby Juve-Toro, che in ogni caso non si è mai disputato nell'ultimo atto della coppa nazionale.