Cresce l’attesa per il derby di Edimburgo: rivelati i prezzi dei biglietti

Prezzi accessibili per la gara più attesa

Le due compagini si sfideranno prestissimo: il prossimo 7 agosto alle ore 13 (orario italiano) per la seconda giornata del campionato scozzese.

Il club di casa, gli Hibees, hanno reso noti i tanto attesi prezzi dei biglietti e, la buona notizia, è che le tariffe sono accessibili per ambedue le tifoserie: £ 31 per i tifosi adulti dell’Hibernian e £ 33 per i fan degli Hearts.