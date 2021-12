Da Costantinopoli alla coppa di Grecia: nei quarti il derby Paok-Aek

Doppia sfida a gennaio 2022

Paok-Aek, sfida in campo il 18 e 25 gennaio per l'andata e ritorno dei quarti, è il derby delle due Aquile. Il Double-headed eagles derby è proprio, stoticamente, la sfida fra AEK Atene e PAOK Salonicco. Entrambe le squadre hanno le stesse radici, essendo i loro tifosi profughi di Costantinopoli (l'AEK ad Atene e il PAOK a Salonicco), dopo la guerra greco-turca, la catastrofe dell'Asia Minore e lo scambio di popolazione. Entrambe le squadre usano lo stesso stemma (aquila bicipite), per ricordare l' impero bizantino, ma in colori diversi (nero e giallo per l'AEK, bianco e nero per il PAOK). La prima partita tra le due squadre si è svolta allo stadio Apostolos Nikolaidis durante la fase finale del campionato panellenico 1930-1931 (8 marzo 1931; punteggio: 1-1). La rivalità è rimasta in campo per diversi anni. Tuttavia, dalla finale della Coppa di Grecia del 2017 c'è un'esagerazione continua, intensa e complessiva della rivalità, ulteriormente rafforzata dopo il campionato conquistato dall'AEK nel 2018, quando al PAOK sono stati sottratti 3 punti per decisione del tribunale e all'AEK sono stati assegnati 3 punti decisivi per la conquista del titolo.