Dal 1958 ad oggi: sempre derby fra Milan e Inter in Coppa Italia, 10 vittorie rossonere 8 nerazzurre

10 vittorie Milan, 7 pareggi e 8 vittorie Inter: questo il bilancio del derby milanese nelle sfide di coppa Italia

Ancora derby fra Milan e Inter in Coppa Italia. Come sempre verrebbe da dire. Le due squadre hanno iniziato a sfidarsi nel 1958, con i rossoneri che eliminano l'Inter in due partite inserite nel calendario del girone di qualificazione: 3-2 e 1-1 a favore dei rossoneri, con il Milan qualificato ai quarti. Finisce più o meno nello stesso modo nel 1968: 4-2 e 0-0 a favore del Milan, con nessuna delle due milanesi che riesce però a superare il Torino nel girone finale.