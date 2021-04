Davide Nicola, il primo allenatore di Cairo a fare punti al primo derby

Da Genova a Torino non cambia il dna di Davide Nicola: sempre produttivo nei derby

Negli oltre 15 anni di era Cairo, nessun tecnico era riuscito a passare indenne al primo confronto con la Juventus. Davide Nicola è stato bravo a riuscirci. il primo derby era stato negativo per tanti allenatori, per Novellino, ma anche per De Biasi e Ventura, così come è accaduto anche a Sinisa Mihajlovic, Walter Mazzarri e Moreno Longo. Per non parlare di Marco Giampaolo, vista la rimonta subita all’Allianz Stadium nel derby di andata da 0-1 a 2-1 dello scorso novembre. Nicola, invece, è riuscito a spezzare questa maledizione. Del resto lui è proprio l’uomo delle stracittadine per dna. A Genova aveva perso soltanto un derby nel lontano novembre 2000. Per il resto, tre vittorie e un pareggio, mentre a luglio scorso, all’esordio da allenatore, aveva battuto i blucerchiati per 2-1 trovando tre punti fondamentali in chiave salvezza Genoa. Sotto la Mole primo derby e subito un punto.