Derby del Texas, Steve Clark il portiere imbattibile: clean sheet numero 12 per Houston

La squadra vincitrice ha esibito la US Open Cup prima della partita tra Houston e FC Dallas allo Shell Energy Stadium. Il derby del Texas è poi finito 0-0-

Steve Clark ha effettuato tre parate nel derby pareggiato 0-0 contro Dallas per la sua 12esima porta inviolata stagionale e la Houston Dynamo continua la sua stagione da capolista dopo la vittoria della Us Open Cup.

Houston (12 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte) è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe contro Dallas, con sette pareggi, risalenti alla sconfitta dell'agosto 2016. La squadra di casa non ha perso nessuno dei 19 incontri tra le due squadre dall'inizio del campionato.

Dallas (10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte), è arrivata al derby finito 0-0 dopo aver ottenuto una vittoria e due pareggi nelle ultime tre trasferte, ed è rimasto imbattuto per tre partite consecutive per la prima volta da aprile 2022.

Maarten Paes ha effettuato cinque parate per Dallas. Le squadre tornano in campo mercoledì, con la Dynamo in visita al CF Montreal mentre Dallas ospita i Colorado Rapids.