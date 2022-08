Derby di Calcutta, autogol del bomber davanti a 65mila spettatori

Davanti ad una platea di circa 65.000 spettatori, il Mohun Bagan ha giocato una partita più creativa e più offensiva, ma tutto sommato la difesa rivale ha sempre retto bene, fino all'autogol decisivo. Il Mohun Bagan ha totalizzato quattro punti in tre partite dopo questa vittoria, mentre l'East Bengal è rimasto a due punti in tre partite per vedere virtualmente svanire le sue speranze nella Durand Cup.