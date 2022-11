Derby di Nicosia, il primo dei 4 gol dell’Apoel: in campo non si vede più nulla…

Anche le tifose dell'Apoel non scherzano in quanto ad orgoglio di appartenenza...

Al primo gol dell'Apoel Nicosia sull'Omonia Nicosia, non si vedeva più nulla allo stadio Neo GSP, teatro del derby cittadino.

Campo avvolto dai fumogeni, per la gioia delle tifose dell'Apoel, che ha poi vinto il derby per 4-0. Il primo gol è arrivato a fine primo tempo, dopo che l'Omonia era già in dieci contro undici da 20 minuti.