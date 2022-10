Derby du Nord, la storia dice Lille: i Sang et Or del Lens sempre più staccati nel bilancio all time

Un gol di Jonathan David è quello che è servito al Lille per vincere il primo derby della stagione 2022-2023. E questa vittoria consente al LOSC di allungare il proprio bilancio favorevole sul Lens nel loro storico confronto. Secondo Opta Jean, i Dogues del Lille hanno sconfitto i Sang et Or del Lens 44 volte in tutte le competizioni, facendo meglio solo contro il Sochaux (45).