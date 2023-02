Derby storico per il Cholo Simeone: raggiungerà il mitico Luis Aragonés

All'inizio del derby contro il Real Madrid questo sabato al Bernabéu, dove non vince dal 27 febbraio 2016, Diego Simeone centrerà un altro traguardo all'Atlético. Raggiungerà Luis Aragonés con le sue 612 partite in panchina.

Redazione DDD

Che vinca o perda l'Atlético contro il Real Madrid, sarà una giornata molto speciale per Diego Pablo Simeone. L'argentino raggiungerà un mito come Aragonés. Avrà il piacere di essere, insieme a "Zapatones de Hortaleza", l'allenatore con il maggior numero di partite che ha gestito nei quasi 120 anni di esistenza del club biancorosso.

Un record che sembrava impossibile

Aragonés è un mito finora ineguagliato in panchina, il Cholo ha pareggiato una cifra incredibile, impensabile per tutti tranne che per il tecnico argentino, approdato come salvatore - come lo è stato anche Luis in passato - il 23 dicembre 2011 per prendere il comando e rilanciare un progetto alla deriva, ma, soprattutto, per trasformare tutto, superare le aspettative e riportarlo al livello della sua storia.

Luis Aragones (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

"Un grande ragazzo, un grande uomo e un grande ricordo che ha lasciato alle persone che hanno potuto condividere momenti di calcio e di vita con lui", ha detto l'allenatore argentino quando Luis Aragonés è morto nel febbraio 2014. Quel giorno il Cholo era già da tempo alla guida dell'Atlético, sulla strada per il campionato che vinse qualche mese dopo, quando al Vicente Calderón risuonarono con insistenza i cori 'Luis Aragonés, Luis Aragonés, Luis Aragonés...'.

Luis, ex calciatore ed ex allenatore dell'Atlético, campione in una posizione e nell'altra, come lo è stato anche Simeone, è stato l'allenatore della squadra rbiancorossa in 612 partite, con 308 vittorie, 135 pareggi e 169 sconfitte, suddivise in sei diverse tappe, dal 1975 al 1977-78, nel 1979-80, dal 1982-83 al 1985-1986, nel 1986-87, dal 1991-92 al 1992-93 e dal 2001-02 (in soccorso della squadra che si trovava all'epoca in Seconda Divisione) al 2002-03.

Partita dopo partita, vero e proprio mantra di Simeone all'Atlético, il tecnico argentino ha battuto quasi tutti i record. È l'allenatore più vincente nella storia del club. Per titoli, con otto (due campionati, nel 2013-14 e nel 2020-21, gli unici due che Real Madrid o Barcellona non hanno vinto nelle ultime 18 stagioni; una Copa del Rey nel 2012-13, due Europa League nel 2011- 12 e 2017-18, due Supercoppe Europee nel 2011 e 2018 e una in Spagna nel 2014), e per partite: dei suoi 611 duelli ne ha vinti 358 (50 in più di Luis), per il 58 per cento, con 142 pareggi, 111 sconfitte, 999 gol fatti e 476 subiti.

Arriva così al derby del Santiago Bernabéu, il diciannovesimo del tecnico argentino sul campo del Real Madrid, dove non vince dal 27 febbraio 2016, quando si impose 0-1 con gol di Antoine Griezmann, e dove ha disputato otto partite senza vincere.